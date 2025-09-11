Grande successo per la quarta edizione di Ragazzi in opera

Venerdì 12 settembre agli Industri lo spettacolo finale con tutti i partecipanti

Grosseto: Si avvia a conclusione l’edizione 2025 di “Ragazzi in Opera – RIO”, il campus multidisciplinare promosso dal Comune di Grosseto, i Teatranti di Fabio Cicaloni e l’associazione Culturale Escargot rivolto a bambini e ragazzi, che ogni anno unisce musica, teatro e formazione in un percorso creativo e coinvolgente.

Alla realizzazione del campus hanno inoltre collaborato l’Istituto musicale “Palmiero Giannetti”, gestito dalla Fondazione Grosseto Cultura, e il liceo “A. Rosmini” di Grosseto, capofila e organizzatore della Rassegna del Teatro della Scuola.

Più di sessanta partecipanti hanno preso parte alle lezioni, dimostrando grande interesse e voglia di mettersi in gioco e di condividere.

L'atto conclusivo del lavoro delle tre settimane di campus è lo spettacolo finale, in programma venerdì 12 settembre alle ore 18.00 al Teatro degli Industri di Grosseto, riservato alle famiglie dei partecipanti.

Quest’anno il laboratorio porta sul palco una brillante rielaborazione musicale di una delle più celebri commedie greche di Aristofane, “Gli uccelli”, scritta appositamente per il progetto da Federico Guerri e musicata da Massimo Merone.

La storia segue i due amici Evelpide e Pisetero, stanchi della vita nella noiosa e ingiusta Atene, che si mettono in viaggio alla ricerca della mitica terra degli uccelli, dove il loro concittadino Tereo pare abbia trovato felicità e successo. Dopo incontri e peripezie, i due protagonisti riescono a entrare nel mondo dei volatili, non senza difficoltà: tra pappagalli, cigni e aquile si apre così la sfida di fondare una città ideale. Ma l’utopia che cercano sarà davvero realizzabile?

Con oltre sessanta presenze di giovani partecipanti, “Ragazzi in Opera” conferma anche quest’anno la sua capacità di far dialogare i classici della letteratura con la freschezza e l’entusiasmo delle nuove generazioni, offrendo al pubblico uno spettacolo unico e sorprendente.