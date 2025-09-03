Grande successo per la prima edizione del Ripa Talent festival

L’agosto di Riparbella si è chiusa col botto, con due giorni all’insegna di musica, moda e buon cibo. E una raffica di premi. Tutto questo è stato il Ripa Talent Festival organizzato dalla Proloco di Riparbella.

Riparbella: Sabato 30 il borgo si è animato con la tradizionale sfilata di moda dei bambini, l’intrattenimento di Max de Palma e i piatti della cucina targata Proloco, dalla zuppa alla riparbellina alle lasagne passando per zonzelle, zonzellone e rosticciana fritta.

Il giorno successivo, domenica 31 al parco Carlo Alberto Dalla Chiesa, via alla grande serata di Ripa Factor. Sul palco cantanti e musicisti che si sono sottoposti all’insindacabile voto della giuria e del pubblico.

Vincitore assoluto è stato Carloalberto Franceschini, 21 anni di Suvereto, che ha presentato il brano “Oscar winning tears” di Raye. A lui la possibilità di esibirsi al Festival La Collina delle Fiabe, in programma a Riparbella il 27 e 28 settembre.

Questi tutti gli altri premi:

Premio talento emergente: Giorgia Palumbo , 13 anni - Sola (Nina Zilli)

, 13 anni - Sola (Nina Zilli) Premio giuria: Luna Regoli , 11 anni di Riparbella (Pi) - La cura per me (Giorgia)

, 11 anni di Riparbella (Pi) - La cura per me (Giorgia) Premio stampa: Alessandro Baldini , 11 anni di Cecina, Sono un bimbo coraggioso (A. Baldini)

, 11 anni di Cecina, Sono un bimbo coraggioso (A. Baldini) Premio miglior arrangiamento: Sophia Lassi , 16 anni da Cecina, in arte Lady Sox, voce e pianoforte e Nicolò Scartazza, 19 anni, di Cecina, beat boxing

, 16 anni da Cecina, in arte Lady Sox, voce e pianoforte e Nicolò Scartazza, 19 anni, di Cecina, beat boxing Migliore interpretazione: Livio Covili , 71 anni di Pontasserchio (Pisa), La voce del Silenzio (M. Ranieri)

, 71 anni di Pontasserchio (Pisa), La voce del Silenzio (M. Ranieri) Premio originalità: Gabriele Perna , 19 anni da Massarosa (Lu) - in arte Drip, beat boxing

, 19 anni da Massarosa (Lu) - in arte Drip, beat boxing Premio del pubblico: Diana Bergamo, 8 anni di Riparbella - Farfalle (Sangiovanni)

Questa la giuria, composta da insegnanti di musica e danza: Antonio Patetta, Serena Perfetti, Lucilla Amadori, Mauro Sergi (responsabile).

Fondamentali per la riuscita della serata Sara Calò e Daniele Neri.

“Ripa Talenti Festival è stato un successo – afferma la Proloco – Quella di quest’anno è stata la prima edizione di tantissime altre. Riparbella premia il talento e cerca il ‘Fattore X’ nel territorio e soprattutto nella nuova generazione, ricca di talento e meritevole di avere tutti i riflettori accesi”.