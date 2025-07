Cultura Grande successo per la prima edizione del Cinigiano Blues Festival: musica, cultura e partecipazione per valorizzare il territorio 17 luglio 2025

Cinigiano: Si è conclusa domenica 13 luglio la prima edizione del Cinigiano Blues Festival, manifestazione promossa dall’Amministrazione Comunale di Cinigiano, guidata dal Sindaco Luciano Monaci, su iniziativa del Vicesindaco Giuseppe Oliveri. Un progetto nato dalla passione per la musica blues e dal desiderio di portare un’innovazione culturale capace di raccontare il territorio in modo nuovo e coinvolgente. “È stato un festival che ha proposto musica per la durata di quasi un anno intero” – dichiara il Vicesindaco Oliveri – “con una sessione invernale al teatro comunale, spesso arricchita da presentazioni di libri ed eventi culturali. La musica è una presenza costante nella vita di ciascuno di noi: ha il potere di emozionare, unire le persone e creare spazi autentici di condivisione. Il blues e i suoi derivati – rock and roll, rhythm and blues, soul, country – hanno accompagnato le serate invernali di Cinigiano fino alle tre giornate estive finali, che hanno registrato una partecipazione straordinaria di pubblico, anche da fuori provincia e da tutta la Toscana.” Il Sindaco Luciano Monaci sottolinea il valore culturale e simbolico dell’iniziativa: “Non tutti i luoghi possono dirsi musicali, ma ogni luogo possiede una propria musicalità, fatta di paesaggio e storia. Cinigiano è uno di questi: la musica qui è parte dello spirito del territorio. Lo testimonia il Corpo Bandistico, attivo da oltre 150 anni. Abbiamo accolto da subito l’idea del Vicesindaco perché crediamo che un festival musicale sia uno strumento potente di comunicazione e coesione. Il Cinigiano Blues Festival ha portato valore, connessioni autentiche, promozione del territorio e inclusione sociale. Un’occasione anche per mettere in evidenza le nostre bellezze, i prodotti locali e l’instancabile lavoro delle associazioni di volontariato.” Il Direttore Artistico Luigi Genise ha costruito un percorso strutturato e di ampio respiro: “Da dicembre a maggio abbiamo proposto un concerto ogni secondo sabato del mese, creando aspettativa e interesse crescenti. A giugno abbiamo dato spazio alle nuove generazioni con un contest per band emergenti, che ha superato ogni aspettativa: adesioni da tutta Italia – Domodossola, Milano, Bologna, Roma, Bari, Napoli, Genova – a dimostrazione dell’impatto nazionale della manifestazione. Il viaggio musicale si è concluso con le tre serate finali, 11, 12 e 13 luglio, nella splendida cornice del Castello di Porrona, con ospiti di eccezione come Jaime Dolce, Rick Hutton e Marco Di Maggio, che hanno regalato performance di altissimo livello. Anche la giornata di domenica, nonostante il maltempo, si è svolta con successo grazie a un piano alternativo presso il teatro comunale.” Un festival che ha messo al centro il pubblico, la cultura e l’identità del territorio, come evidenziato dal bilancio unanime degli organizzatori: “Grazie al lavoro di squadra e alla partecipazione di tutti – Comune, artisti, tecnici, volontari, partner, sponsor e soprattutto il pubblico – abbiamo realizzato un evento ricco di qualità, energia e significato. Siamo già al lavoro per la seconda edizione, con entusiasmo e spirito di miglioramento.” Seguici



