Grande successo per l’apertura della IV edizione di Tuscia in Fiore

Villa San Giovanni in Tuscia: Migliaia di visitatori da tutto Italia hanno scoperto il piccolo Borgo di Villa San Giovanni in Tuscia, esaltato dalla creatività di una comunità unita dalla voglia di fare e la gioia di vivere. Ventuno postazioni da visitare, stand gastronomico, le fantastiche statue di Francesco Gregori, lo spettacolo della compagnia Flamenca di Laura Stella, tantissimi artigiani in esposizione, attività creative per i bambini: pittura emozionale, lego, manipolazione argilla, scacchi, hanno creato un cocktail unico per la Felicità di tutti. Chiusura oggi domenica 4 maggio 2025.

Il giovanissimo Sindaco, Fabio Latini, ha mostrato leadership e determinazione nell’accogliere e vincere la sfida. Giulio Della Rocca, ideatore di Tuscia in Fiore, da appuntamento per il prossimo weekend a Bassano in Teverina, 10-11 maggio 2025.

