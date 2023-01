Sport Grande successo per il "Torneo della Befana" dell'Invictasauro 8 gennaio 2023

Redazione Grosseto: l giorno della Befana, la Asd Invictasauro di Grosseto, ha organizzato un Torneo a livello Nazionale dal titolo: 1° Torneo Nazionale della Befana-Città di Grosseto, riservato ai Pulcini anno 2013. La Società del Presidente Paolo Brogelli, ha ospitato ben 12 formazioni provenienti da 3 Regioni Italiane, e precisamente dalla Toscana, Lazio e Liguria . Le squadre che hanno partecipato sono state: Invictasauro con 2 formazioni, Academy Livorno, Virtus Biancoazzurra, Viterbo, Bellaria Cappuccini, Castellina Scalo, Follo, Academy Maremma, Armando Picchi, Terranuova Traiana e Colli Ortonovo. Il Torneo articolato su l'intera giornata, ha visto la vittoria della formazione dei Colli Ortonovo che hanno preceduto il Castellina Scalo e l'Invictasauro. Oltre al Presidente, si segnala la soddisfazione del Responsabile Tecnico della Scuola Calcio Maurizio Bruni e del Direttore della Scuola Calcio Antonio Papa i quali, danno appuntamento a tutti gli sportivi , al 10 Aprile 2023, Lunedi' di Pasqua , quando presso il Centro Sportivo di Via Lago di Varano, sarà disputato il 2° Memorial intitolato a Frida Bottonelli Brogelli, riservato ai Ragazzi nati nel 2010. La Acf Fiorentina ha già dato la propria adesione con il gruppo dei 2011. Inoltre, la Società tiene a ringraziare il Mister : Silvio Mantiglioni, Cristiano Papini, Marco Ascone ed Emilio Petrella, che si sono messi a disposizione per realizzare quanto sopra, un grazie anche ai dirigenti e amici anch'essi utilissimi per la riuscita della manifestazione. La foto le 2 formazioni della Asd Invictasauro dei Pulcini 2013 classificati al 3° posto. Seguici





