Attualità Grande successo per il Queen Tribute Show al Lido Savoia Cavalleria: devoluti 1.500 euro alla Fondazione Il Sole 10 luglio 2025

10 luglio 2025 302

302 Stampa

Franco Ferretti

Musica e solidarietà: una serata speciale a Marina di Grosseto promossa da Finanzia & Friends Team, Savoia Cavalleria e Cooperativa La Peschiera Marina di Grosseto: Una serata di grande musica e cuore quella andata in scena domenica 29 giugno presso il Lido Savoia Cavalleria, dove il pubblico ha potuto vivere le emozioni intramontabili del Queen Tribute Show con la straordinaria performance di Emanuele Richiusa. L’iniziativa, promossa dall’associazione Finanzia & Friends Team, dal Reggimento Savoia Cavalleria (3°) e dalla Cooperativa La Peschiera, ha unito spettacolo e solidarietà, raccogliendo 1.500 euro interamente devoluti alla Fondazione Il Sole, realtà da anni impegnata sul territorio nel sostegno alle persone con disabilità. La risposta del pubblico è stata numerosa. Grande è stata anche la partecipazione di bambini che hanno contribuito a rendere l’evento un vero successo sotto ogni punto di vista. Lo spirito solidale ha poi fatto da filo conduttore alla serata, testimoniando ancora una volta la sensibilità e l’impegno della comunità grossetana nei confronti di chi è più fragile. Questa mattina, sempre presso il Lido Savoia Cavalleria, si è tenuta la consegna simbolica dell’assegno da parte degli organizzatori alla Fondazione Il Sole. Presenti all’incontro il Colonnello Giandomenico Di Spirito, comandante del Reggimento Savoia Cavalleria, l’avvocato Andrea Coscarelli, vice presidente di Finanzia & Friends Team, Marco Scandroglio e Flavia Cianferoni, presidente e vicepresidente della Fondazione Il Sole, Daniela De Angelis, per la Cooperativa La Peschiera, Angelo Pettrone, direttore del Lido Savoia Cavalleria, Umberto Schiattarella, Stefano Menato e Fabio Lupi, membri di Finanzia & Friends Team. “È stata una bellissima iniziativa, a dimostrazione che attraverso la collaborazione e sinergia tra varie realtà associative si possa fare, oltre che aggregazione e spettacolo, anche sostegno concreto a chi ha più bisogno” – ha commentato il vice presidente di Finanzia & Friends, Andrea Coscarelli. - Ancora una volta, musica, inclusione e solidarietà si sono dimostrate la formula vincente". Nella foto da sx: Angelo Pettrone (direttore Lido Savoia), Marco Scandroglio e Flavia Cianferoni (presidente e vice Fondazione il Sole), Daniela De Angelis (coop La Peschiera), colonnello Giandomenico Di Sprito (comandante Reg.to Savoia Cavelleria), Andrea Coscarelli (vice presidente Finanzia & Friends Team), Umberto Schiattarella, Stefano Menato e Fabio Lupi (Finanzia & Friends Team).

Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Attualità Grande successo per il Queen Tribute Show al Lido Savoia Cavalleria: devoluti 1.500 euro alla Fondazione Il Sole Grande successo per il Queen Tribute Show al Lido Savoia Cavalleria: devoluti 1.500 euro alla Fondazione Il Sole 2025-07-10T12:30:00+02:00 418 it Grande successo per il Queen Tribute Show al Lido Savoia Cavalleria: devoluti 1.500 euro alla Fondazione Il Sole. Musica e solidarietà: una serata speciale a Marina di Grosseto promossa da Finanzia & Friends Team, Savoia Cavalleria e Cooperativa La Peschiera PT2M /media/images/assegno-finanzia-e-friend-luglio-2025-savoia-il-sole.jpg /media/images/thumbs/x600-assegno-finanzia-e-friend-luglio-2025-savoia-il-sole.jpg Maremma News Grosseto, Thu, 10 Jul 2025 12:30:00 GMT