Grande successo per il Gr.Est. 2025 della Parrocchia SS. Crocifisso: Un'Estate di Gioia e Crescita per 40 Ragazzi

Tra giochi, gite e momenti di riflessione, l'impegno di responsabili e animatori ha regalato ai giovani partecipanti un'esperienza indimenticabile di amicizia e spiritualità. Grosseto: Si è conclusa in questi giorni un'altra edizione indimenticabile del Gr.Est. della Parrocchia Santissimo Crocifisso, che ha visto protagonisti 40 bambini e ragazzi, pronti a vivere un'estate all'insegna del divertimento, della condivisione e della crescita personale e spirituale. Grazie all'instancabile impegno dei responsabili (Michele, Isabella e Federico) e degli animatori ( Gabriele, Anna, Jacopo, Alessandro, Stefano, Kushmeet, Serena, Greta, Tommaso, Sara e Gioia) queste settimane si sono trasformate in un concentrato di energia, risate e nuove amicizie. Le giornate sono state scandite da un ricco programma di attività che hanno saputo coinvolgere tutti i partecipanti. Tra i momenti più apprezzati non sono mancati i vivaci balli di gruppo, che hanno trasformato ogni spazio in una piccola festa, e le entusiasmanti partite a calcetto e a ping-pong, dove la sana competizione ha lasciato spazio al gioco di squadra e al divertimento. Gite particolarmente apprezzate sono state al Camping Cielo Verde ed al Parco della Maremma per un percorso faunistico, ulteriori occasioni di svago all'aria aperta. Non sono mancati i giochi di gruppo, pensati per stimolare la collaborazione e la creatività, intervallati da gustosi pranzi e merende condivisi, che hanno rafforzato il senso di comunità. Oltre al divertimento, preziosi sono stati i momenti di riflessione e spiritualità, che hanno permesso ai ragazzi di esplorare e approfondire i valori della fede attraverso attività adatte alla loro età. Il Gr.Est. si conferma ancora una volta un'esperienza fondamentale per la crescita dei nostri giovani, un luogo dove imparare valori importanti come l'amicizia, il rispetto e la solidarietà, il tutto attraverso il gioco, la spensieratezza tipica dell'età e un cammino di consapevolezza spirituale. Un ringraziamento speciale va a tutti gli animatori, il cui entusiasmo, dedizione e testimonianza hanno reso possibile tutto questo, regalando ai ragazzi un'estate davvero speciale. Un sentito grazie va anche ai genitori, per la loro fiducia e collaborazione, elementi preziosi che hanno contribuito al pieno successo di questa bellissima iniziativa estiva. Infine, un ringraziamento particolare a Don Roberto, la cui guida e il cui supporto spirituale hanno reso possibile la realizzazione di questa preziosa esperienza per la nostra Comunità.

