Grande successo per il duo Bosso Mazzariello al Grey Cat Festival 2025

Scarlino: È stato un altro grande successo il concerto Bosso Mazzariello in omaggio a Pino Daniele, a Scarlino per il Grey Cat.

Nell’anno di Pino Daniele, Fabrizio Bosso e Julian Oliver Mazzariello hanno deciso di pubblicare un album dal titolo “Il Cielo è Pieno di Stelle” dedicato proprio al grande artista napoletano, e sono in tour proprio per questo, con una data a Scarlino, per il Grey Cat Jazz Festival 2025.

Un concerto sold out, un pubblico entusiasta, il Castello di Scarlino gremito hanno visto i due virtuosi esibirsi in una performance di altissimo livello.

Sonorità armoniose ed eleganti, in un'atmosfera fresca e piena di energia, Fabrizio Bosso (tromba) e Julian Oliver Mazzariello (pianoforte) hanno proposto la loro interpretazione originale di alcuni brani di Pino Daniele, dando un ritratto inedito del grande cantautore napoletano

La loro è una elaborazione del cantautore che sviluppa solo la musica, non utilizzando i testi, ma schiudendo la strada ad una creatività differente dal solito.

Il concerto si è aperto con Je sò Pazzo, proseguendo poi con brani storici, come Quando, Napule è, Anna Verrà, Tutta Nata Storia, Allora sì, e poi la famosa Sicily nata dell’incontro con Chick Corea, scritta a quattro mani e con un testo formidabile di Pino Daniele, che vinse anche la Targa Tenco nel 1993.

Il concerto chiude con un bis, Cantabile di Petrucciani, che c’entra poco con Pino Daniele, come ammette lo stesso Bosso dal palco, ma di grande effetto perché il trombettista scende dal palco e si mescola al pubblico, camminando tra le sedie al buio, ricevendo applausi continui.

Infine, l’ultimo brano è Se Mi Vuoi, per il quale Bosso e Mazzariello chiedono un coro del pubblico. Il brano sull’album, infatti, è registrato dal vivo perché il pubblico ha iniziato a cantare e l'hanno lasciato così.

E gli spettatori si sono lasciati trasportare ben volentieri in questo finale: in fondo agli italiani piace sempre cantare.

La struttura che Bosso e Mazzariello hanno dato al concerto è semplice, iniziano i brani con il tema poi proseguono con lunghi assolo, alternati tra tromba e pianoforte dove i due virtuosi danno prova della loro abilità. Mescolano canzoni di Pino Daniele, come accade per Mal di te, che si diventa una appassionante introduzione alla favolosa Napule è, duettano senza problemi, senza quasi guardarsi, un duo affiatassimo che lavora insieme da più di venti anni.

Pino Daniele era napoletano, della Napoli autentica, verace, che ha una sua essenza inconfondibile. Ma possiamo anche definirlo, ormai, un maremmano a metà dato che, con disposizione testamentaria, volle essere seppellito a Magliano in Toscana.

Quest’anno ricorre un doppio anniversario, sia della nascita avvenuta nel 1955, sia della morte successa nel 2015. E il Grey Cat ha deciso di organizzare molti eventi legati a Pino Daniele compreso questo concerto di Bosso e Mazzariello.

Un concerto molto applaudito e con il tutto esaurito questo Il Cielo è Pieno di Stelle, di Fabrizio Bosso e Julian Oliver Mazzariello, per il Grey Cat Jazz Festival 2025, a Scarlino.