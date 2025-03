Grande successo per il 1° Trofeo Karate Tuscania C.S.A.In

L'evento ha visto la partecipazione di ben 17 società sportive provenienti dal Lazio e dalla Toscana, con circa 250 atleti in gara, dai 4 ai 77 anni, che si sono esibiti con grande impegno e passione.

Tuscania: L'atmosfera all'interno del palazzetto è stata entusiasmante, con un pubblico numeroso che ha sostenuto gli atleti per tutta la durata della competizione. L'affluenza è stata tale da riempire completamente i parcheggi disponibili, costringendo molti spettatori a lasciare le proprie auto lungo la strada principale, a testimonianza del grande interesse suscitato dall'evento.

La competizione è stata magistralmente organizzata dal referente regionale C.S.A.In settore Karate, M° Marco Cocci, e dal referente provinciale, M° Francesco Di Campli, in collaborazione con l'ASD Ronin Kai Karate Tuscania, di cui il M° Di Campli è Direttore Tecnico. Grazie a un'organizzazione impeccabile, la giornata si è rivelata un grande successo, lasciando un ricordo indelebile in tutti i partecipanti e spettatori.

I risultati della ASD Ronin Kai Karate Tuscania

L'ASD Ronin Kai Karate Tuscania si è presentata alla competizione con ben 42 atleti, ottenendo risultati straordinari. La maggior parte degli atleti ha conquistato il podio, con numerosi primi, secondi e terzi posti. Ecco i loro nomi:

Primi classificati:

Nassi Giorgia, Pallottini Benedetta, Tempesta Andrea, Fianco Xavier, Scarpato Giuliano, Scarpato Flavia, Oriolesi Stefano (detto Orio), Moro Pietro, Motroni Riccardo, Raspini Alice.

Secondi classificati:

Salta Viola, Borruto Chiara, Re Lucia, Pezzolla Simone, Piras Gabriele.

Terzi classificati:

Borruto Giulia, Stella Camilla, Ceparano Edoardo, Cretella Davide, Brizi Matteo, Brizi Luca, Noto Nani’ Luca, Chelaru Eduard, Fagni Chiara, Piras Riccardo, Melozzi Cristiano, Matarazzo Stefano (detto Mata), Mattei Sara, Cardarelli Angels.

Su 42 atleti della Ronin Kai Karate Tuscania, il 70% è riuscito a salire sul podio. Anche chi non ha ottenuto una medaglia ha dimostrato grande valore, piazzandosi vicino ai primi tre posti. Ecco i loro nomi: Boninsegna Francesco, Meloni Christian, Di Mizio Emanuele, Falaschi Flavio, Pietrucci Chiara, Imperioli Elisa, Melozzi Flavio, Negro Riccardo, Papacchini Marco, Filoscia Diego, Lottatori Alessio, Stella Luigi, Pieri Mirco.

Fondamentale il supporto tecnico e morale dell'Istruttore Nunzi Renato e dell'Allenatore Mattei Alessandro, che hanno seguito con dedizione i 42 atleti in gara della Ronin Kai Tuscania, mentre il M° Di Campli Francesco era impegnato nel coordinamento dell'intero evento.

Grazie ai punti conquistati dagli atleti, la ASD Ronin Kai Karate Tuscania ha ottenuto il primo posto nella classifica delle società partecipanti, portando a casa la coppa più grande del torneo.

Un medagliere speciale

Un aspetto particolare di questa competizione è stato il ricco medagliere. Gli atleti saliti sul podio hanno ricevuto non solo le tradizionali medaglie per il 1°, 2° e 3° posto, ma i vincitori del primo posto hanno ricevuto anche una coppa, un riconoscimento speciale voluto dagli organizzatori per premiare il loro impegno.

Un ringraziamento speciale

Un sentito ringraziamento va a Casali Renato Photographer, che ha immortalato i momenti più emozionanti dell'evento con i suoi scatti, e alla Misericordia di Piansano, che ha garantito la sicurezza della competizione con la presenza di un'ambulanza, un autista, un soccorritore, un'infermiera e un medico.

Classifica Società Kata

1° RONIN KAI TUSCANIA - M° DI CAMPLI FRANCESCO 237 punti con 42 atleti

2° TANA DELLE TIGRI - M° SABATINI NEVIO 161 punti con 23 atleti

3° YAMA ARASHI K. C. - M° COCCI MARCO 141 punti con 22 atleti

4° NEW COUNTRY CLUB - M° ZEZZA LUIGI 134 punti con 23 atleti

5° STUDIO KARATE WADO RYU - M° MECAROZZI CHRISTIAN 125 punti con 26 atleti

6° POLIS. MONTALTO DI CASTRO - M° PEZZOLA MARIO 108 punti con 18 atleti

7° NUOVA CAGIS - M° RINALDI ENZO 106 punti con 20 atleti

8° OLIMPIA FITNESS CLUB - M° MONTI ATTILIO 68 punti con 17 atleti

9° C.S.K.T. - M° CARTA JGOR 67 punti con 14 atleti

10° VIP CLUB - M° BRUNO ENRICO 48 punti con 8 atleti

11° KARATE FRASCA - M° FRASCA FABRIZIO 45 punti con 6 atleti

12° TORA DOJO - M° RUGGERI ALESSANDRO 40 punti con 6 atleti

13° PALESTRA MAGNO VITERBO - M° NUNZI RENATO 38 punti con 7 partecipanti

14° C.S.K.S. OSTIA - M° ROTONDO GIOVANNI 36 punti con 4 atleti

15° TALESTI SPORTING CLUB - M° DE SIMONE ANNALISA 29 punti con 6 atleti

16° WUDE - M° PIOLI STEFANO 28 punti con 3 atleti

17° GYNNY DANCE - M° CIFERNI DANIELA 18 punti con 2 atleti

Un evento straordinario che ha confermato il valore del Karate e l'importanza di competizioni come questa per la crescita e la diffusione della disciplina.