Grande successo la collaborazione tra il Comitato Costa d’Argento della CRI e Unicoop

Orbetello: Procede con successo la collaborazione tra il Comitato Costa d’Argento della Croce Rossa Italiana e la Unicoop Tirreno. Attraverso la raccolta di generi alimentari presso il supermercato di Neghelli ad Orbetello, sono stati raccolti grandi quantità di aiuti da distribuire ai più vulnerabili.



Proseguono, nelle diverse sedi del Comitato CRI – Costa d’Argento, i servizi di segretariato sociale: pratiche di patronato, invalidità civile, richiesta di sussidi ed altre attività. Inoltre, è attivo lo sportello del cittadino. Sabato prossimo raccolta materiale scolastico presso la sede Coop di Neghelli, ipermercato a cura di area due socio assistenziale della Croce Rossa Italiana. In fase di lancio un nuovo progetto “Gaia, Ambulanza Pediatrica” tra la Sezione Soci della Unicoop Tirreno della Costa d’Argento e Guya Sarperi, Delegata per i progetti sociali, Serenella Goracci, al fine di dotare di nuove apparecchiature il mezzo della Croce Rossa Italiana dedicato alla pediatria.

Inoltre la collaborazione del Comitato Costa d’Argento della Croce Rossa Italiana con la Fondazione Onlus di Vittorio Piccini, con sede a Manciano e Saturnia, a sostegno del progetto portato avanti in Burkina Faso, Africa, per aiutare la popolazione locale. Inaugurata in questi giorni una mostra in Corso Umberto a Porto Santo Stefano sulle iniziative internazionali di Croce Rossa, curata tra gli altri da Piera Casalini, Angelo Galimberti, Mauro Pasquarelli, Daniele Busetto, presso Artemare Club.

Croce Rossa Italiana ringrazia inoltre per la collaborazione ed il supporto, Antica Fattoria La Parrina di Albinia, Cooperativa La Peschereccia, Forno Marconi di Neghelli, Sezione soci della Unicoop Tirreno della Costa d’Argento. Per il progetto nuovo respiratore di ultima generazione per ambulanza pediatrica “ Gaia” e le ultime donazioni ricevute si ringraziano Guya Sarperi, Agenzia Immobiliare Gamma, Serenella Goracci Cantore, una ventina di cittadinii ed aziende orbetellane e della zona sud che hanno aderito a questa iniziativa per aumentare le dotazioni di Bordo della Ambulanza Pediatrica della Croce Rossa.