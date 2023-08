Sorano: Si è conclusa con grande successo l’edizione 2023 del "calcio vacanze" iniziativa della Asd Fossombroni, affiliata alle Polisportive Giovanili salesiane , che ha organizzato il Camp estivo Sorano, realizzato ad hoc per bimbi e bimbe desiderosi di passare 5 giorni a contatto con la natura ed all’insegna dello sport.

Un EduCamp riconosciuto dal CONI che hanno contato la partecipazione di decine di ragazzi e ragazze delle classi elementari e medie ai quali è stato offerto un programma vario. I ragazzi hanno anche potuto rilassarsi alle Terme di.Sorano, scoprire le passeggiate ed il paese di Sorano . I responsabili delle attività sono stati i prof. Gabbrielli e Castelli ed ogni giorno è stata garantita la presenza degli esperti Pasquale Silvestro, Alessandro Renaioli, Tommaso Ballerini, Fabrizio Ricci. Stefano Rosini, Stefano Trasarti. Teseo Civilini e Andres Gregorio Gabbrielli Pinzuti aiuto istruttori hanno supportato le varie iniziative che si sono svolte durante l'Educamp. Protagonisti sono stati gli sport, calcio,baseball, tiro con l'arco, touchtennis, atletica bocce ultimate.. 5 giorni entusiasmanti seppur accompagnati dal caldo torrido di questa incandescente estate.

L’obiettivo di offrire una proposta sportiva educativa e sociale, diversa da tutte le altre. Non è stato fatto solo sport ma anche cultura, ed educazione ambientale all’insegna di una alimentazione sana ed equilibrata ed in questo è dovuto un ringraziamento è dovuto alla società calcistica del Sorano. Per concludere massima collaborazione con il Comune soranese che per il secondo anno ,grazie al sindaco Vanni, ha sostenuto questo esperimento sportivo.