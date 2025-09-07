Grande successo dei Planet Funk in concerto a Castiglione della Pescaia

Castiglione della Pescaia: Termina con l’eccezionale concerto dei Planet Funk il festival PopCast a Castiglione della Pescaia.

Sulla Spiaggia della Darsena di Castiglione della Pescaia, il concerto “Calasole” dei Planet Funk è stato sicuramente magnifico, a conclusione della 2a edizione del PopCast - Castiglione Sound Festival.

L’evento è iniziato nel pomeriggio, alle ore 17, con un dj set (Cris Dj e collettivo Onda Party). Piano piano, si riempie la Darsena di spettatori, mentre il concerto dei Planet Funk inizia all’insolito orario, le 20.00 circa, per rispettando il previsto programma del “Calasole”, per connettersi con le energie del tramonto settembrino sulla splendida spiaggia della Maremma. Dopo il concerto si è proseguito con un altro dj set (Margherita Grechi dj e Ghepa OFC dj).

I Planet Funk hanno proposto una scaletta musicale molto interessante, presentando brani della loro lunga carriera. Il pubblico in delirio, segue le indicazioni dal palco, riprende video, batte le mani, si diverte, canta e acclama la band che non si risparmia ed entusiasma le diverse migliaia di spettatori presenti.

Sul palco i quattro membri rimasti dei Planet Funk, due schermi che mandano proiezioni e producono un lighting fantastico, a sottolineare la potente musica elettronica.

I brani proposti sono una carrellata della produzione della band, dai successi internazionali “Chase the Sun”, “The Switch”, oppure brani come “Paraffin”, “Lemonade”, passaggi al rock con “Another Sunrise” oppure la rivisitazione di “These Boots Are Made for Walkin”. C’è una collaborazione con Giuliano Sangiorgi per “Ora il mondo è perfetto”. Ricordiamo anche “One Step Closer” che nasce con la collaborazione con i Simple Minds. Importante è anche la dedica allo scomparso membro della band Canu con “Inside All the People”.

Poi il gran finale con i bis e l’attesissima “Who Said (Stuck in the UK)” che chiude il concerto, con il ritornello potente ed ossessivo che si è sentito intonare tutta la sera in ogni angolo della Darsena e per le strade di Castiglione della Pescaia.





I Planet Funk hanno una storia complessa e negli ultimi anni piuttosto travagliata. Nascono nel 1999 dalla fusione tra la vecchia formazione dei napoletani Souled Out (Alessandro Sommella, Domenico Canu e Sergio Della Monica) e i sarzanesi Kamasutra (Marco Baroni ed Alex Neri).

Entrambi i gruppi avevano alle spalle un'esperienza consolidata: i Souled Out erano già noti nei primi anni ’90 grazie al successo internazionale dei singoli “Shine on” e “Stuck on love” (cantato da Dee Lewis). Mentre i Kamasutra avevano avuto successo nel 1996 con “Happiness” raggiunsero il quinto posto nelle classifiche dance americane, seguito poi dal remix di “Lies” (di Ramirez), e la loro “Where is the love” era stato tra i tormentoni dell’estate 1999.

Il primo brano dei Planet Funk è “Chase The Sun” (2000), cantata dalla finlandese Auli Kokko, che riprende la melodia di “Alla luce del giorno” di Ennio Morricone (colonna sonora del film “Metti, una sera a cena, 1969) che diventa subito un successo anche internazionale. Il brano diventa famoso grazie a Sky Sports che lo utilizza per la copertura dei tornei della Professional Darts Corporation (Federazione Professionale di Freccette: il pubblico negli stadi canta a squarciagola durante le pause pubblicitarie delle partite, e la canzone è un vero e proprio cult tra gli appassionati di freccette. È anche nota per essere cantata dai tifosi alle partite delle squadre di calcio australiane Newcastle Jets e Adelaide United. Viene utilizzata dalle squadre di campionato inglese di calcio come lo Sheffield Wednesday, il Reading, il Gateshead, Wigan Warriors e AFC Bournemouth. È usato anche dalla squadra di hockey del Colorado Avalanche.

Nella 2001 esce “Inside all the People”, alla voce il cantautore inglese Dan Black - con cui i Planet Funk iniziano una proficua collaborazione. ll brano non mantiene lo stesso successo ma contribuisce a far conoscere ancora di più il gruppo.

Nel 2002 esce “Non Zero Sumness” primo album del gruppo che contiene, oltre ai singoli già pubblicati fino ad allora, i singoli “Who Said” e “The Switch”, con cui il gruppo vince gli “Italian Music Awards” ed anche il disco d'oro. L’album vince il disco d’oro anche nell’edizione ripubblicata che contiene “One Step Closer” nuovo brano realizzato in collaborazione con i Simple Minds.

Mentre Dan Black segue un suo progetto personale, nel 2005 il gruppo pubblica “Stop me” (canta l'inglese John Graham e viene scelto dalla Coca Cola per uno spot televisivo) che anticipa il secondo album “The Illogical Consequence”.

Nel 2006 esce invece l’album “Static”, il cui omonimo singolo viene incluso nella colonna sonora del videogioco FIFA 08.

Sempre nello stesso anno sono il primo gruppo musicale a pubblicare un singolo esclusivamente come download per cellulare con l'uscita di "Stop Me" sulla rete mobile 3.

Il 2011 vede l’ingresso di Alex Uhlman nella band. Esce l’album “The Great Shake” che contiene “Another Sunrise”, incluso in uno spot televisivo della Hyundai, e in “Ora il mondo è perfetto” canta Giuliano Sangiorgi dei Negramaro.

Sempre nel 2011 ha molto successo la cover di “These Boots Are Made for Walkin'” – un successo di Nancy Sinatra - colonna sonora del film “La Kryptonite nella Borsa”di Ivan Cotroneo. Il brano è usato sia per gli spot Wind con Aldo, Giovanni e Giacomo (2012), sia come colonna sonora dello spot del Campionato Europeo di Calcio 2012.

Nel 2015 è pubblicato il singolo “We-people” per promuovere la campagna mondiale di Save the Children contro la mortalità infantile.

Nel 2016 viene annunciato un nuovo album, intitolato Recall, la cui uscita non è mai avvenuta.

Nel 2017 il bassista e co-fondatore Sergio Della Monica lascia il gruppo per problemi di salute. Da anni in dialisi, muore il 18 febbraio 2018 a 58 anni, a causa di una polmonite.

Nel 2018 i Planet Funk pubblicano un nuovo singolo “All On Me”.

Nel 2020 pubblicano “20:20”, una raccolta che celebra i 20 anni di carriera della band, prodotta da Sergio Cerruti per Just Entertainment e rimasterizzata agli Abbey Road Studios di Londra.

Nel 2023 i Planet Funk pubblicano il nuovo singolo “The World's End” seguito da “Any Given Day” che diventa la colonna sonora dello spot di Vodafone. L'album è stato interamente mixato e masterizzato da Cenzo Townshend e agli Abbey Road Studios di Londra.

Il 26 maggio 2025 scompare a 66 anni il chitarrista Domenico "Gigi" Canu.

Sul palco del concerto a Castiglione della Pescaia, quindi, la formazione dei Planet Funk era la seguente: Alex Uhlmann, voce, chitarra; Marco Baroni, tastiera, pianoforte, sintetizzatore, programmazione; Alex Neri, tastiera, sintetizzatore, campionatore e Dan Black, voce, chitarra.

È stato un concerto davvero straordinario quello dei Planet Funk per il festival PopCast - Castiglione Sound Festival, a Castiglione della Pescaia.