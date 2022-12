Grande successo degli Androgynus al 34° Rock Contest

Grosseto: Gli Androgynus sono un gruppo musicale formato da diplomati del liceo musicale di Grosseto che ha partecipato al 34° Rock contest di Firenze, ed ha portato a casa tre importanti premi alla finale.

Sul palcoscenico del Viper Theatre di Firenze si sono sfidati artisti di altissimo livello con stili, generi e personalità diverse. A stilare la classifica una giuria di esperti composta da musicisti, discografici, addetti ai lavori, critici musicali e i direttori artistici dei tanti festival che quest’anno hanno collaborato con il Contest. A vincere la 34ma edizione del concorso per musicisti emergenti dedicato alla scena indipendente è stata Marte.



Ad Androgynus, progetto di Gabriele Bernabò, giovanissimo grossetano in bilico tra psichedelia contemporanea e utopico cantautorato antimoderno, il Premio Enrico Greppi “Erriquez” di Regione Toscana (2.000 euro in servizi legati all’evoluzione artistica del vincitore e dedicato alla memoria del leader della Bandabardò) che ha individuato in “Mattino” il testo del brano che si è maggiormente distinto per la positività dei valori e dell’impegno sociale, in continuità con la produzione artistica e la carica umana trasmessa da Erriquez durante tutta la sua vita. La motivazione: “La notte della disillusione, la stanchezza della apparente mancanza di senso, ma la serena consapevolezza della transitorietà delle emozioni negative e che, come il mattino che si accende ogni giorno, è possibile e necessaria ogni volta una nuova rinascita”.

Ad Androgynus è andato anche il Premio Publiacqua, per "Asfalto" scelto come brano che meglio esprime i temi della sostenibilità, climate change, biodiversità, accessibilità alle risorse, inclusione e uguaglianza. In palio la produzione professionale di un videoclip musicale che sarà realizzato da The Factory PRD.

Fondazione Toscana Spettacolo onlus e Glocal Sound, un progetto ideato dai Circuiti Multidisciplinari di Piemonte, Marche, Toscana, Lombardia, Emilia Romagna, Sardegna, Veneto, Lazio e Puglia, hanno selezionato ANDROGY̆NUS per un’esibizione al Reset Festival di Torino (Edizione 2023) ed altri eventi musicali organizzati dal Circuito. Il premio è stato consegnato dalla Presidente di FTS Cristina Scaletti.