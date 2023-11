Grande successo con "Ogni favola è un gioco" per ABIO

Grosseto: Al Teatro Moderno si è tenuto lo spettacolo di danza "Ogni favola è un gioco", a cui hanno partecipato tantissime persone riscontrando un gran successo. Lo spettacolo, con la Direzione Artistica di Domenico Saracino, ha ricordato quanto sia bello e importante non perdere mai quel lato bambino che ci fa vivere una favola.





L'intero ricavato è stato devoluto ad ABIO Grosseto, Associazione per il Bambino in Ospedale, al fine di finanziare parte del progetto "IL BAMBINO AL CENTRO" che consiste in un'importante opera di Umanizzazione Pittorica dei nuovi reparti di Pediatria e Neonatologia dell'Ospedale Misericordia di Grosseto, con l'obiettivo di avere degli ambienti ospedalieri a misura di bambino e cercare di rendere meno traumatica l'esperienza di ospedalizzazione.

La serata, quindi, ha permesso di far conoscere il progetto a tutti i presenti, facendo capire quanto sia importante il coinvolgimento di tutta la comunità.

I Volontari ABIO Grosseto ringraziano di cuore Domenico Saracino per la direzione artistica dello spettacolo, tutte le scuole che hanno aderito all'iniziativa, nello specifico: ASD Palestra Europa Danza, ASD Dance System, ASD Costa d'Argento Danza, ASD DanzArte, Officina Movimento Arte Danza, ASD Artistica Grosseto, Liceo Coreutico Bianciardi, ASD Progetto Danza, Centro Studi Danza Poggibonsi, Mantica, Beta-Flag workout&beauty. Un ringraziamento anche ad Alessandro Baldi per aver ricoperto il ruolo di voce narrante e alle cantanti Ania Nannini e Benedetta Fanciulletti. Grazie a tutti gli spettatori per la loro partecipazione: è stata davvero fondamentale e ha reso la serata molto speciale. Infine, grazie al Comune di Grosseto per il patrocinio e la concessione del Teatro Moderno.