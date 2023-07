Grande risultato per l'Artistica Grosseto ai Campionati FGI

Tre Campioni Italiani e tanti podi per la società di ginnastica



Grosseto: Si sono conclusi a Rimini i Campionati Italiani Silver di ginnastica artistica e ritmica organizzati dalla Federazione Ginnastica d'Italia. In dieci giorni ben 750 società delle venti regioni italiane si sono affrontate in numerose categorie per conquistare gli ambiti titoli nazionali. L'Artistica Grosseto, forte di una tradizione decennale vincente in questa competizione e di una stagione che l'ha vista sul gradino più alto del podio in regione in quasi tutte le gare disputate, ancora una volta ha lasciato il segno con ben 14 podi complessivi tra le sezioni di ginnastica artistica femminile, maschile e ritmica.





Sono ben tre i titoli italiani portati a Grosseto di cui due nella sezione femminile con Linda Di Clemente e Maristella Marcucci, Campionesse Italiane nelle categorie LD3 ed LC3 ed uno nella maschile con Thomas Poggiaroni, Campione nella categoria LC, con grande gioia dei tecnici per tre gare estremamente emozionanti concluse nel migliore dei modi possibili. Nell'artistica femminile festa grande anche per le due squadre di Serie D composte da Linda Di Clemente, Benedetta e Matilde Ghini, Chiara Grillo, Lucrezia Lippi, Lavinia Rusci, Valeria Vagaggini (LC3) e Alma Borsetti, Emma Bruzzi, Elena Nocchi e Amelia Tirocchi (LB3) che entrate in finale rispettivamente per terze e ottave hanno concluso la gara al 2° posto con grinta, maestria e determinazione. Bellissimi i terzi posti di Elena Morini, Emma Bruzzi, Sofia Esposito, Amelia Tirocchi ed il secondo posto di specialità (corpo libero) della neocampionessa Linda Di Clemente.

Anche la sezione maschile ha fatto la sua parte con il secondo posto di Igor Vasile ed il terzo di Pietro Boncioli nell'individuale e con due bei piazzamenti sul terzo gradino del podio per le squadre di Serie D composte da Samuele Ducci, Francesco Esposito, Matteo Del Mazza, Thomas Poggiaroni (LC) e Pietro Boncioli, Igor Vasile ed Elia Vedele (LB). Buoni i risultati della sezione di Ritmica in un campionato molto selettivo dove le piccole allieve hanno fatto esperienza. Da segnalare la bella finale raggiunta da Sofia Malerba con un decimo posto alla palla. Al di là degli incredibili risultati raggiunti l'aspetto da sottolineare è che quasi tutti i nostri atleti hanno conquistato le rispettive finali segno di un'ottima preparazione tecnica svolta durante tutto l'anno che, con un pizzico di fortuna in più in alcuni casi e di emozione in meno in altri, poteva fruttare qualche medaglia di "legno" in meno e qualche podio in più. Enorme soddisfazione per il presidente dell'associazione Fabio Nocchi e per tutto lo Staff Tecnico guidato dalla prof.ssa Ilaria Landi che segue questi atleti tutto l'anno e condivide con loro gioie, delusioni ed emozioni. Adesso è il momento di celebrare la conclusione annata sportiva ed gli splendidi risultati ottenuti con una festa finale, poi dopo un breve periodo di riposo, verrà il momento di iniziare a programmare gli obiettivi tecnici e societari per tornare il prossimo anno ancora più forti.