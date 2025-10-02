Grande partecipazione al primo morning cofee internazionale

Si è svolto ieri mattina il primo appuntamento del morning coffee, il ciclo di incontri promosso dall’ufficio Relazioni Internazionali del Comune di Grosseto in collaborazione con Simest, l’agenzia governativa per l'internazionalizzazione delle imprese.

Grosseto: Si tratta del primo di sei appuntamenti pensati per accompagnare le imprese del territorio in un percorso di formazione e informazione che proseguirà fino a giugno 2026. Ogni incontro (40 minuti ogni due mesi) sarà dedicato a un tema specifico legato allo sviluppo internazionale delle aziende.

Questa prima tappa ha avuto come focus i finanziamenti agevolati e le opportunità di partecipazione a fiere ed eventi internazionali, anche sul territorio italiano.

All’incontro hanno preso parte 15 importanti realtà imprenditoriali grossetane, che hanno dimostrato grande interesse verso le opportunità presentate. Alcune aziende hanno già annunciato l’intenzione di avviare immediatamente le procedure per accedere ai fondi disponibili.

Durante la mattinata, la referente Simest Francesca Alicata ha illustrato nel dettaglio le modalità di accesso ai possibili finanziamenti. Le agevolazioni sono rivolte a imprese italiane con almeno un bilancio depositato. L’importo finanziabile può arrivare fino a 500mila euro, con una durata di 4 anni, di cui 2 di preammortamento. I fondi possono coprire spese per l’area espositiva, logistica, promozione, consulenze e strumenti digitali legati alla partecipazione agli eventi.

Particolare attenzione è stata dedicata anche alle nuove opportunità legate all’Africa e al Sud America. Le imprese che parteciperanno a fiere in questi continenti, o in Italia con focus sull’Africa, potranno accedere a una quota a fondo perduto fino al 20% dell’importo finanziato (fino a 200milq euro), in particolare se con sede operativa nelle regioni del sud Italia.

La partecipazione attenta e concreta delle imprese presenti conferma la validità dell’iniziativa e la necessità di continuare a investire in percorsi che sostengano l’apertura delle aziende locali ai mercati internazionali.



