Grande partecipazione al Memorial Day SAP 2025

Grosseto: Si è concluso il 23 maggio allo Stadio Zecchini alla presenza di oltre tremila spettatori e di autorità locali e della capitale il 32° Memorial Day del SAP (Sindacato Autonomo di Polizia) di Grosseto, un percorso della memoria iniziato quest’anno in data 14 aprile scorso a seguito dell’annuncio della manifestazione "STOP ALLA MAFIA”, un triangolare di calcio tra le squadre delle forze di polizia presenti sul territorio per ricordare le vittime della criminalità mafiosa, terroristica e del dovere, organizzato in collaborazione con Lux Events Italia. L’evento è stato preceduto da incontri e colloqui quotidiani presso le scuole pubbliche del Comune e della Provincia di Grosseto è stato accolto favorevolmente dai dirigenti scolastici l’invito del SAP a partecipare alla manifestazione, come naturale continuità del lavoro didattico svolto con gli studenti sul principio di legalità.





STOP ALLA MAFIA con la preziosa partecipazione straordinaria di Rita DALLA CHIESA si è tinto di forti emozioni a seguito dei racconti di vita personale degli ospiti e dalla proiezione di filmati in ricordo delle vittime della mafia.





Presenti a bordo campo Chiara STILE del programma Forum e la giornalista grossetana Moira ARMINI che hanno contribuito a rendere l’incontro ancora più significativo.

“Ricordare le vittime, far conoscere ai giovani le storie di chi ha pagato con la vita il proprio impegno per affermare i principi di giustizia e di legalità, come Falcone e Borsellino, ci aiuta a non dimenticare e a mantenere viva la memoria. Siamo profondamente convinti che mantenere viva la memoria del passato oltre ad onorare chi ha perso la vita per affermare i principi di giustizia e di legalità, ci consente di trasmettere la nostra vicinanza affettiva alle loro famiglie, e ci aiuta a diffondere tra le nuove generazioni il significato e l’importanza della difesa delle istituzioni democratiche, dei valori del confronto, del rispetto e della libertà. L’illegalità prospera nell'ombra dell'indifferenza e nella paura. La conoscenza, la consapevolezza e l'impegno di ognuno di noi sono fondamentali per costruire una società più giusta e libera dalla sua oppressione”.





Il ringraziamento del Sap va a tutti coloro che con la loro presenza e partecipazione hanno arricchito l’evento.