Grande hockey domenica sera alla pista Mario Parri tra Circolo Pattinatori Grosseto e Lodi

Grosseto: La pista Mario Parri nel centro sportivo di via Mercurio ospita domenica sera alle 20,45 la supersfida tra il Circolo Pattinatori Edilfox Grosseto e il Wasken Amatori Lodi. I ragazzi di Michele Achilli, nella decima giornata, si confrontano con una corazzata che li segue ad appena due punti di distanza in un match che, a 200 minuti dalla fine del girone d’andata potrebbe essere fondamentale per un posto nelle prime file della griglia di partenza della Coppa Italia.

La formazione lombarda, allenata da Pierluigi Bresciani, è reduce dalla sconfitta interna in Champions league 4-1) contro il St. Omer e cercherà dunque un pronto riscatto. La “Big Red Machine”, pur soffrendo oltre il lecito, arriva dall’importantissima vittoria esterna sulla pista del Montebello, che le ha permesso di rimanere agganciata al Follonica e di mantenere un leggero vantaggio proprio sui lodigiani.

Per gli appassionati di hockey è tra l’altro la prima di due sfide imperdibili: mercoledì sera alle 20,45 in via Mercurio verrà anticipato il match con il Trissino campione d’Italia. Tutto insomma lascia prevedere due pienoni. Per l’Edilfox saranno esami di maturità importantissimi e decisivi per confermarsi tra le prime quattro nella corsa alla Coppa Italia, piazzamento che permetterebbe di disputare i quarti di finale davanti al pubblico amico. Saavedra e compagni, dopo nove incontri, hanno gli stessi punti (19) della straordinaria passata stagione e per eguagliare il punteggio del torneo 22-23 serviranno sette punti nelle partite contro Lodi e Trissino (in casa), Sandrigo e Forte dei Marmi (in trasferta).

Achilli e i suoi ragazzi dovranno insomma proseguire il trend attuale, che parla di tre vittorie e un pareggio.

«Il Lodi è la stessa squadra, meno un elemento - dice l’allenatore biancorosso Michele Achilli - che lo scorso anno ha chiuso la regular season al secondo posto e che ci ha battuto tre volte, compresa la semifinale di Coppa. Pierluigi Bresciani ha a disposizione una formazione rodata, che vorrà riscattare la sconfitta di Coppa e scavalcare il Grosseto in classifica».

«I miei ragazzi sono però tranquilli e caricati al punto giusto e vogliono vincerla – prosegue Achilli – Ci siamo allenati bene e veniamo da una bella vittoria a Montebello. I ragazzi stanno bene, a parte Max Thiel che ha un problemino muscolare, ma sarà con noi». I convocati: Català, Sassetti; Saavedra, Rodriguez, De Oro, Paghi, Franchi, Cabella, Thiel, Cardella.

Per l’allenatore Michele Achilli nella partita con il Lodi un ruolo fondamentale lo giocheranno i tifosi: «Speriamo nell’apporto del grande pubblico in una delle partite più belle che può offrire il movimento. In una serata inusuale per l’hockey come quella di domenica, credo si possa riempire l’impianto. E questo ci aiuterebbe molto».

I PRECEDENTI. Il Lodi è una delle big italiane, contro le quali il Circolo Pattinatori ha sempre trovato grandi difficoltà. I diciotto precedenti parlano chiaro: tre vittorie maremmane (l’ultima nel 1977), un pareggio (nell’ottobre 2021 per 3-3) e ben 14 successi lombardi, dei quali due nella stagione 2022-2023 (4-2 in Lombardia e 5-4 a Grosseto) Nella passata stagione il Wasken, che ha ancora nel suo roster il grossetano Andrea Fantozzi, ha vinto anche la semifinale di Coppa Italia, ai tempi supplementari, dopo che i tempi regolamentari si erano chiusi sullo 0-0.