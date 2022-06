Grande baseball venerdì e sabato allo stadio Jannella

Grosseto: Grande baseball in questo fine settimana allo stadio Jannella. Venerdì sera alle 21, sabato alle 16 e alle 21) il Bbc Grosseto Spirulina Becagli Grosseto riceve la visita del Parmaclima, che nelle scorse settimane si è laureato campione d’Europa per la quindicesima volta. Un trittico particolarmente atteso dagli appassionati, felici di poter rivedere le migliori formazioni italiane confrontarsi con i ragazzi di Jairo Ramos Gizzi. Obiettivo dei biancorossi sarà tornare a muovere la classifica dopo aver subito due sweep (con tanto amaro in bocca) dalle finaliste 2021 Bologna e San Marino.



Le due squadre si presentano a questo appuntamento con alcune defezioni. Il Grosseto deve fare a meno di Ambrosino, Gonzalez e Cozzolino, ma in gara1 non ci saranno nemmeno Petretti e Gentili, impegnati con il lavoro. Le assenze di due partenti costringerà lo staff tecnico a rivedere la rotazione. Al momento sicuri di giocare dall’inizio sono il cubano Jonathan Carbo (0-2, 2.38, 28so), alla ricerca della prima vittoria e Leonardo Bulfone, che inizierà gara2. In gara3 il candidato è Noguera se non verrà utilizzato nella prima partita da rilievo. La formazione della Spirulina Becagli: Biscontri (Sarrocco in gara2) ricevitore; Sgnaolin, Vaglio, Barcelan, Herrera interni; Chelli, Albert, Loardi esterni; Ferretti battitore designato.

Il programma della 2ª giornata di intergirone:

Venerdì: UnipolSai Bologna-San Marino (ore 20), Campidonico Torino-Nettuno, Hort@ Godo- Camec Collecchio (20.30); Spirulina Becagli GrossetoParmaclima (21)

Sabato: Bologna-San Marino (ore 15,30, 20), Godo-Collecchio (15,30-20); Spirulina Becagli Grosseto-Parma (16-21), Torino-Nettuno (16-21).

Classifiche. Gir. A1: San Marino 750 (9-3); Parma 714 (5-2); Nettuno 333 (4-8), Collecchio 300 (3-7). Gir. B1: Bologna 1000 (9-0); Torino 500 (6-6) Grosseto 333 (4-8); Godo 250 (3-9).