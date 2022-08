Grande attesa per il primo spettacolo di Lirica in Piazza con l'Otello

Mercoledì 3 agosto, alle 21 e 15. Biglietti su Box Office Toscana e Ticketone



Massa Marittima: Va in scena l’Otello mercoledì 3 agosto, alle 21 e 15. C’è grande attesa per lo spettacolo che apre la 35° edizione di Lirica in Piazza. “Quest’anno abbiamo fatto un atto di incoscienza e di grande coraggio affrontando un’opera tra le più impegnative e inarrivabili dal punto di vista tecnico – sottolinea il direttore artistico di Lirica in Piazza, Renzo Renzi. - Nell’Otello strumenti e voci dei cantanti sono portati all’estremo delle loro possibilità. Un’opera che richiede un cast di grande esperienza, non solo per gli aspetti tecnici e la forza della voce, ma anche per l’interpretazione della tensione psicologica che si crea tra i personaggi in un intreccio di passione, gelosia e tradimento. Quindi, la prima serata di Lirica in Piazza sarà una grande emozione non solo per il pubblico, ma anche per tutti noi che abbiamo accettato con entusiasmo questa sfida”.

“L’Otello è la penultima delle opere scritte da Giuseppe Verdi – prosegue Renzo Renzi – rappresenta in un certo senso l’espressione più alta della tarda maturità verdiana, il massimo delle abilità raggiunte dal compositore di Busseto che si confronta con la tragedia di Willliam Shakespeare. Basato sul libretto di Arrigo Boito, l’Otello di Giuseppe Verdi è un dramma lirico in quattro atti. La prima rappresentazione andò in scena a Milano al teatro della Scala il 5 febbraio 1887.”

Otello sarà interpretato dal tenore Gianluca Zampieri mentre Jago sarà interpretato da Sergio Bologna. Francesca Romana Tiddi è Desdemona; Stefano Sorrentino, interpreta Cassio, Irene Molinari Emilia, Guido Bernoni è Roderigo; Viktor Krastanov è Lodovico; Boris Dobrev è Montano. La regia è curata da Gianmaria Romagnoli, mentre l’orchestra è diretta dal maestro Claudio Maria Micheli e il coro dal maestro Alessandro Di Adamo. Con la partecipazione dell’orchestra sinfonica Europa Musica, composta da 50 elementi e del Coro Lirico Italiano, composto da 40 elementi.

Lirica in Piazza è promossa dal Comune di Massa Marittima con la collaborazione di Europa Musica. Da 35 anni questa manifestazione si svolge in un palcoscenico unico, il sagrato della duecentesca Cattedrale di San Cerbone, in piazza Garibaldi, che contribuisce alla spettacolarità dell’evento. La rassegna si contraddistingue inoltre per la sua proposta innovativa e originale che coniuga la tradizione operistica con l’utilizzo di tecnologie multimediali, di nuove scenografie, di effetti speciali di luci, realizzati appositamente per la rappresentazione in piazza.

OTELLO. Il tenore Gianluca Zampieri è nato a Venezia e vive a Roma. Dopo la vittoria nel concorso Mattia Battistini di Rieti, si è esibito in numerosi teatri nazionali ed internazionali tra i quali Francoforte, Zurigo, Budapest, Praga, Varsavia, Monte-Carlo, Tokyo, Taipei,Vilnius. Nel 2005 ha interpretato “Guntram” di R.Strauss in prima nazionale assoluta al Bellini di Catania sotto la direzione di G.Kuhn ed è stato ancora Laca nella “Jenufa” al Teatro Nazionale di Praga, interpretazione per la quale ha vinto il premio “Libusek” organizzato dalla Associazione della Stampa Ceca. Nel 2007 è stato “Cyrano di Bergerac” di Alfano in una coproduzione dei teatri di Ostrava e Karlsruhe. Per questa interpretazione ha ricevuto il Premio Thalia 2007, il più alto riconoscimento artistico della Repubblic Ceca. Nel 2010 ha interpretato “Nerone” di Boito nella nuova ed acclamata produzione del Antik Festival di Trier, ottenendo un grande successo di pubblico e la nomination agli Opera Oscar di Opernwelt a Basel. Nel 2013 per le celebrazioni verdiane è stato “Otello” a Cordoba, “Ernani” al NDM Ostrava ed ha eseguito il Requiem a Lipsia ed a Varsavia sotto la direzione di Krzystof Penderecki. Nel 2014 è stato “Ernani” a Vilnius, dove tornerà nel 2015 e nel 2016 con lo stesso ruolo. Inoltre è stato “Siegfried” ad Osaka ed ha interpretato lo stesso ruolo nel “Crepuscolo degli Dei” al Tiroler Festspiele Erl. È stato anche Radamès e Manrico all’Opera di Stato di Praga. Nel 2015 è tornato al NDM Ostrava con “Andrea Chènier” e “L’angelo di fuoco” di Prokofiev, ha interpretato Canio a Massa Marittima ed anche Tristan al Tiroler Festspiele Erl e al Poly Theatre di Pechino e Siegfried a Shangai. Nel 2016 è stato Steva nella “Jenufa” al Teatro Nazionale di Tokyo e Jira nei “Brandeburghesi in Boemia” di Smetana al NDM e al Festival di Lytomisl ed è tornato come Siegfried e Tristan ad Erl e come Manrico a Praga”. Then “Nel 2017 ha interpretato Otello di Verdi ad Astrakhan e al NDM ed ha debuttato come Tìchon nella “Kata Kabanova” di Janacek a Brno, per la regia di Robert Carsen. È tornato ad Erl come Siegfried e a Brno come Radamés. È stato Canio nella nuova produzione dei “Pagliacci” al Festival Leoncavallo. Nel 2018 ha debuttato come Herman nella nuova produzione di “Dama di picche” ed ha interpretato il Primo Cavaliere del Graal nella nuova produzione di “Parsifal” all’Opera Bastille. È tornato ad Erl come Tannhauser e Siegfried. Nel 2018 ha interpretato l’Otello a Craiova e nel 2019 l’Otello al NDM.