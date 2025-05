Sport Grand Soleil Cup 2025: Vitale e "AXA Paolisssima" Trionfano a Porto Ercole 26 maggio 2025

Dominio di classe e podio Overall per l'Imbarcazione di Paola Poggi e Luca Poli, con Luca Vitale protagonista in uno degli eventi velici più attesi. Porto Ercole: Due giornate di grande vela e quattro prove altamente tecniche hanno animato la Grand Soleil Cup 2025, nelle splendide acque di Cala Galera e Porto Ercole, uno degli scenari più suggestivi del Mediterraneo. L’evento, tra i più attesi del calendario Grand Soleil, ha saputo coniugare sport, eleganza e altissimo livello competitivo, confermandosi appuntamento di riferimento per armatori e professionisti. Tra i protagonisti assoluti, AXA Paolisssima, armata da Paola Poggi e Luca Poli, ha conquistato la vittoria nella Classe ALL 0 e un brillante terzo posto overall. Imbarcazione storica e già vincente, Paolisssima ha brillato per strategia, velocità e affiatamento dell’equipaggio, consolidando la propria reputazione tra le barche più competitive della flotta. A bordo, anche Luca Vitale, reduce dall’ottimo risultato ottenuto a Sorrento al Campionato del Mediterraneo ORC su Birba 3, l’Italia Yachts 998. “Essere parte del progetto Paolisssima è un onore e una responsabilità. La flotta era agguerrita, con 40 imbarcazioni iscritte e la presenza del campione del mondo ORC: ma la nostra sinergia, la preparazione meticolosa e il gioco di squadra ci hanno permesso di emergere”, ha dichiarato Vitale. La Grand Soleil Cup è molto più di una semplice competizione velica: è un’esperienza che esalta il design italiano, la cultura marinaresca e il piacere dello stare in mare, offrendo anche momenti di grande convivialità a terra. Il prossimo impegno di Luca Vitale sarà la 151 Miglia – Trofeo Cetilar, una delle regate offshore più prestigiose del Mediterraneo.

