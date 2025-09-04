Granchio blu, Rossi (FdI): “Io e Petrucci esclusi da tavolo e sopralluogo. Affronto istituzionale a territorio”

Orbetello: «Sono rimasto sconcertato nel constatare che alla riunione con il commissario straordinario per l’emergenza del granchio blu non siano stati invitati né io né la senatrice Simona Petrucci, parlamentari del territorio e componenti delle commissioni Ambiente di Camera e Senato. Un fatto gravissimo, che va ben oltre lo sgarbo istituzionale». A dichiararlo è il deputato grossetano di Fratelli d’Italia Fabrizio Rossi, primo firmatario della legge entrata in vigore lo scorso febbraio che ha istituito il Parco ambientale per lo sviluppo sostenibile della Laguna di Orbetello.

«Escludere chi quella legge l’ha scritta e portata all’approvazione – prosegue Rossi – significa offendere il territorio e i suoi cittadini. Invece di costruire un confronto serio e condiviso, la Regione Toscana e il Pd hanno scelto di trasformare un problema come quello del granchio blu in una passerella politica. È inaccettabile che, mentre il Governo nazionale sta mettendo in campo risorse e strumenti concreti per affrontare l’emergenza, in Toscana si giochi a fare propaganda».

«Al sopralluogo e al tavolo tecnico – commenta Rossi – hanno preso parte esponenti locali del Pd, tra i quali il deputato Marco Simiani, il presidente della Provincia Francesco Limatola e consiglieri comunali di minoranza di Orbetello, mentre i rappresentanti del centrodestra, a parte il sindaco Casamenti, pur direttamente coinvolti nell’iter legislativo e istituzionale, siano stati esclusi».

«Non è certo con questi mezzucci – aggiunge il parlamentare – che il Pd potrà recuperare consenso. E se pensano di fermarci in questo modo, se lo tolgano dalla testa».

«La problematica del granchio blu non riguarda soltanto Orbetello, ma tutta la costa toscana e gran parte del litorale nazionale. Per questo servono collaborazione, unità e responsabilità, non colpi bassi e giochi politici. I pescatori, le cooperative e i cittadini meritano soluzioni, non passerelle», conclude Fabrizio Rossi.



