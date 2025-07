Granaio Italia: COMPAG soddisfatta per le semplificazioni introdotte dal Ministero

La Federazione delle rivendite agrarie sottolinea il ruolo decisivo della collaborazione di filiera e l’ascolto dimostrato dal Ministero delle Politiche Agricole verso le istanze degli operatori interessati dal nuovo registro cerealicolo.

COMPAG, Federazione nazionale delle rivendite agrarie, accoglie con favore le semplificazioni introdotte nell’ambito del nuovo registro per il monitoraggio delle produzioni cerealicole presenti sul territorio nazionale ( Granaio Italia ), rese possibili dal lavoro coeso della filiera e dalla sensibilità dimostrata dal Ministero delle Politiche Agricole rispetto alle istanze presentate dagli operatori interessati.

Il registro entrerà in vigore ufficialmente con la prima comunicazione da parte degli operatori prevista entro il 20 ottobre prossimo, relativa al trimestre luglio-agosto-settembre.

In occasione della riunione ministeriale tenutasi il 29 luglio, alla quale è intervenuto anche il direttore di COMPAG, Edoardo Musarò, sono state confermate le semplificazioni più volte richieste dalla Federazione delle rivendite agrarie, in collaborazione con le altre sigle della filiera . “Apprezziamo la semplificazione apportata al testo del decreto da parte del Ministero delle Politiche Agricole, che ha accolto molte delle richieste presentate da COMPAG per rendere meno gravoso l’inserimento dei dati sul SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) da parte dei soggetti obbligati” dichiara Musarò. Il direttore sottolinea inoltre l’importanza di uno strumento di monitoraggio efficace per il settore cerealicolo e la possibilità di rendere disponibili i dati in forma aggregata.

Tra le semplificazioni introdotte, si evidenzia in particolare la possibilità di un inserimento cumulativo e aggregato dei dati con riferimento al singolo cereale, a condizione che la provenienza del prodotto sia la medesima.

Rimangono tuttavia alcuni aspetti da chiarire, legati principalmente all’interpretazione di specifiche disposizioni contenute nel decreto. COMPAG confida che il Ministero saprà fornire in tempi rapidi i chiarimenti necessari, così da permettere agli operatori obbligati di adempiere correttamente ed evitare spiacevoli sanzioni.

Gli uffici COMPAG restano a disposizione per raccogliere eventuali dubbi derivanti dall’applicazione delle nuove regole. È inoltre attivo un servizio di Helpdesk dedicato, con una casella di posta elettronica ( registrocereali@I3-sian.it) e un numero telefonico di assistenza diretta da parte del SIAN: 06 4577 7247.

www.compag.org