Gran prova di carattere del Circolo Pattinatori Edilfox che passa a Montebello

Grosseto: Il Circolo Pattinatori Grosseto rispetta i pronostici della vigilia ed espugna la pista della Tierre Chimica Montebello (5-2 il finale), al termine di una partita durata praticamente otto minuti, nel corso dei quali i ragazzi di Michele Achilli hanno segnato le prime due reti. I grossetani hanno fatto valere la loro maggiore superiorità tecnica arrivando con un filo di gas sul 3-0. I vicentini di Mauro Zini hanno riaperto improvvisamente il match dopo un quarto d’ora della ripresa, ma i biancorossi l’hanno ripreso immediatamente in mano, arrivando alla sirena finale senza particolari affanni. Per l’Edilfox sono tre punti che consentono di consolidare il sesto posto e di avvicinarsi a posizioni ancora più nobili. Il Bassano, dopo il successo di Follonica, rimane a una lunghezza, ma Saavedra e compagni, che hanno già migliorato il bottino di punti della passata stagione, sono a due soli punti dai cugini del golfo, attesi il 15 aprile sulla pista Mario Parri.







Mattugini mette i brividi a Menichetti al 1’, colpendo entrambi i pali. Il Grosseto, dopo aver rischiato su un altro tiro di Mattugini, cresce con il passare dei minuti e al 7’ passa in vantaggio con una deviazione vincente di Mount, che raccoglie un tiro dalla sinistra di Ale Franchi. Passano poco meno di due minuti e il Circolo Pattinatori raddoppia: Saavedra s’infila nell’area vicentina e batte Pais con un gran tiro che va a morire sotto la traversa. Il doppio vantaggio aumenta la fiducia dei biancorossi, che al 19’ colpiscono prima un palo su un’incursione di De Oro e poi vanno vicini al terzo gol con un tentativo di Mount. A 1’18 dalla fine del primo tempo Pais mette sopra la traversa una bella conclusione di Franchi. La ripresa si apre con il Cp che cerca di chiudere definitivamente i conti. Al 4’ Mount colpisce un palo e un paio di azioni dopo arriva il 3-0. L’inglese lascia partire un tiro dalla distanza che capitan Saavedra devia in rete. Al 6’ l’Edilfox potrebbe allungare ma il portiere Pais ferma la punizione di prima di Saavedra. La “Big red machine” controlla molto bene il vantaggio e sfiora ripetutamente la rete. Al 14’ però Mount rimedia un cartellino blu per aver fermato irregolarmente un avversario. Borregan segna la punizione al secondo tentativo, ma l’arbitro Marinelli annulla per la stecca troppo alta del giocatore di cara. La sfida cambia però fisionomia al 15’, con il Montebello che rientra improvvisamente in corsa con due tiri da fuori: quello di Borregan passa sotto i gambali di Menichetti, la conclusione di Ghirardello viene infilata al sette.

La reazione dell’Edilfox non si fa attendere: Nacevich approfitta di un disimpegno sbagliato dal Montebello per trovarsi a tu per tu con il portiere e lo supera dopo averlo aggirato. A 2’05 Alessandro Franchi mette la parola fine sull’incontro, trasformando in oro un suggerimento dalla destra di Mount.

Tierre Montebello-Edilfox Grosseto 2-5

TIERRE MONTEBELLO: Pais, Nardi; Ghirardello, Marques, Mattugini, Canesso, Del Sale, Borregan, Zordan, Peripolli. All. Mauro Zini.

EDILFOX GROSSETO: Menichetti, Sassetti; Mount, Nacevich, Saavedra, Rodriguez, De Oro, Paghi, Franchi, Alfieri. All. Michele Alfieri.

ARBITRI: Alessandro Eccelsi e Vincenzo Marinelli.

RETI: nel p.t. 6’19 Mount, 8’12 Saavedra; nel s.t. 4’40 Saavedra, 14’35 Borregan, 15’01 Ghirardello, 16’50 Nacevich, 22’55 Franchi.

NOTE: espulsione temporanea (2’) Mattugini, Mount nel s.t.I risultati della 25ª giornata: Tierre Montebello-Edilfox Grosseto 2-5, Galileo Follonica-Ubroker Bassano 4-6, Telea Sandrigo-Why Sport Valdagno 3-2, Engas Vercelli-Wasken Lodi 2-1, Gamma Sarzana-GDS Forte dei Marmi 1-3, Cgc Viareggio-Trissino 2-9 Montecchio Precalcino-Team Service Car Monza 1-4.

Classifica: Hockey Trissino 62; Amatori Wasken Lodi 48; Gamma Sarzana 46; Forte dei Marmi 45; Galileo Follonica 44; Edilfox Grosseto 42; Ubroker Bassano 41; Engas Vercelli 38; Why Sport Valdagno 31; TeamServiceCar Monza 28; Telea Sandrigo 23; Cgc Viareggio 18; Tierre Montebello 14; Montecchio Precalcino 12.