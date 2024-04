Gran Loggia D'Italia degli A.L.A.M. dell'Oriente di Grosseto ha visitato la sede della LILT

Grosseto: "La LILT (Lega Italiana Lotta Tumori) APS-ETS provinciale di Grosseto, opera sul territorio con la Prevenzione primaria (stili di vita), secondaria (screening oncologici), terziaria ( assistenza al malato).

In questi giorni, una delegazione della Gran Loggia D'Italia degli A.L.A.M. (Antichi Liberi Accettati Muratori ) dell'Oriente di Grosseto ha visitato la sede della LILT in Via De Amicis n. 1 ed ha manifestato soddisfazione per le attività e plauso per l'opera svolta dal personale volontario e dai medici che con generosità si prestano a diffondere la cultura della prevenzione.

La consapevolezza del grave problema costituito dalla crescita dei fenomeni tumorali è una emergenza sanitaria verso la quale bisogna far convergere il massimo impegno per la prevenzione e per il sostegno delle persone colpite mentre la ricerca scientifica è impegnata a trovare una soluzione. I servizi di prevenzione della Lilt sono un importate contributo per la lotta a tale terribile malattia.

La Gran Loggia D’Italia degli A.L.A.M. (Antichi Liberi Accettati Muratori) dell'Oriente di Grosseto ha deciso di sostenere la LILT di Grosseto con una donazione di € 1.000,00 portando sostegno al lavoro dell’Associazione. Ad incontrare la delegazione dei Massoni , il coordinatore Prov. Barbara Bricca ed il Presidente Pier Carlo Pennacchini. La Lilt Grosseto APS-ETS rinnova il proprio ringraziamento per il sostegno ricevuto", termina la nota.