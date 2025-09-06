Gran finale per Orbetello Jazz Festival

Gran finale del festival realizzato dall’Alexanderplatz di Roma in collaborazione con il Comune di Orbetello e con il sostegno di Banfi. Con una star internazionale della musica samba si chiude l’Orbetello Jazz Festival. Alle ore 18.00 in Piazza del Comune, il pianista, compositore e cantante brasiliano Jim Porto sale sul palco con il suo gruppo Bloco Do Gi Gin.

In Piazza del Comune, cuore di Orbetello, arriva Jim Porto, star internazionale della musica samba. Alle ore 18.00, il pianista, compositore e cantante brasiliano sarà protagonista con il suo gruppo Bloco Do Gi Gin offrendo un viaggio fra samba, bossa nova e jazz e spaziando nei grandi classici brasiliani. Con lui sul palco una formazione eccezionale che vede Gianni di Crescenzo (tastiera), Mauro Salvatore (batteria), Fabrizio Cucco (basso), Francesco Damiani (sax), Gino Canini (tromba). (Ingresso 10 euro).

Con la sua energia trascinante, Jim Porto è uno dei massimi esponenti della musica brasiliana nel mondo e un vero virtuoso del jazz samba. La complicità che crea con il pubblico rende i sui concerti unici e capaci di raccontare un Brasile che non finisce mai di stupire e coinvolgere

La direzione artistica di Orbetello Jazz Festival è firmata da Eugenio Rubei (Alexanderplatz Jazz Club di Roma, Sound&Image).

Per informazioni e per la prenotazione dei biglietti, è possibile chiamare il numero +39 349 977 0309