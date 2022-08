Gran finale per il Saturnia Film Festival

Al Parco Termale chiude il Saturnia Film Festival. Premiazione con Ricky Tognazzi e Francesco Montanari.



Saturnia: Saranno l’attore, regista e produttore Ricky Tognazzi e l’attore Francesco Montanari gli ospiti speciali della 4/a giornata al Saturnia Film Festival, l’evento itinerante dedicato alla cinematografia breve calato nel cuore della Maremma Toscana.





Domenica 31 luglio a partire dalle 21.00 all’interno del parco termale Terme di Saturnia Natural Destination Tognazzi sarà protagonista di un omaggio al padre Ugo, nel centenario della nascita. Per l’occasione tornerà sul grande schermo “L’educazione sentimentale”, episodio del film “I mostri” di Dino Risi, in cui Ugo e un giovanissimo Ricky recitano fianco a fianco.

Sempre nel corso della serata Montanari (“Romanzo Criminale – La serie” e “Il cacciatore”, con cui si è aggiudicato il premio come miglior interprete maschile all'edizione 2018 del Cannes International Series Festival), riceverà un tributo come attore dell’anno; altra presenza da segnalare quella dell’attrice Simona Izzo. Il gran finale del festival si aprirà con la proiezione di due corti fuori concorso: “Gabriella 98”, documentario breve realizzato da Terme di Saturnia e Yasser Lashin, e “Coriandoli” di Maddalena Stornaiuolo, ambientato tra le Vele di Scampia. A seguire l’assegnazione dei premi e dalle 23.00 party finale a bordo della suggestiva Sorgente Madre.





Sul palco, insieme alla giuria al gran completo, presieduta dal direttore della distribuzione di Medusa Film Paolo Orlando e composta da Mario Mazzetti (Vivilcinema), Manuela Rima (Rai Cinema) e Mirella Cheeseman (Wildside), farà gli onori di casa come di consueto Matteo Nicoletta. I riconoscimenti ai migliori cortometraggi nelle rispettive categorie di concorso (Internazionale, Italia, Animazione) saranno assegnati dai giurati del festival, mentre il premio al Miglior lungometraggio sarà conferito direttamente dal pubblico con un voto realizzato durante le precedenti serate. Confermati il premio Donne nel Cinema, riservato a opere dirette da registe donne e assegnato dal gruppo Mujeres nel Cinema, il premio del pubblico e, da questa edizione, il premio della giuria studentesca di Accademia Cinema Toscana. Inoltre, i corti in concorso saranno trasmessi in streaming per un appuntamento unico – il 31 luglio dalle 18.00 alle 23.00 – sulla piattaforma Mymovies del cinema La Compagnia di Firenze, in collaborazione con Fondazione Sistema Toscana.

Organizzate da Aradia Productions con il contributo di MIC Cinema e Audiovisivo, Fondazione CR FIRENZE, Comune di Manciano, Comune di Sorano e Comune di Semproniano – tra i main sponsor Terme di Saturnia Natural Destination, Medusa Film e Tuscany Hotel – le attività dell’ultima giornata di festival partiranno già al mattino, alle 10.00, presso la sala congressi del parco termale Terme di Saturnia Natural Destination con la masterclass di Augusto Sainati dal titolo “L’analisi del film”, mentre alle 11.30 Francesco Del Grosso parlerà di cinema documentario in un intervento dal titolo “Dall’osservazione alla (ri)creazione della realtà”. Seguirà un incontro con Paolo Orlando e gli autori dei film in concorso, che saranno a disposizione dei presenti per eventuali curiosità, con la moderazione di Alessandro Grande. Sempre in sala congressi (dalle 10.00 alle 19.00) e presso l’ex chiesa di Santa Cristina a Rocchette di Fazio (dalle 15.00 alle 19.00) continua la possibilità di sperimentare la realtà virtuale con i cortometraggi di Alessandro Parrello.





Proiezioni, masterclass ed eventi collaterali a ingresso gratuito.