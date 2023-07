Gran finale a “Rosso di Sera” con la danza

Venerdì 7 luglio al Cassero senese di Grosseto. Successo per la nuova formula happy hour, concerti e performance. E già si pensa alla prossima edizione

Grosseto: Blu cielo, rosso mattone, verde foglia. È il mondo raccontato da Con.Cor.D.A./C.ia Francesca Selva, Compagnia padrona di casa a “Rosso di Sera”. Venerdì 7 luglio alle 19.00 va in scena “Bianco&Nero”, la performance inedita con concept di Marcello Valassina e coreografia del giovane coreografo Luciano Nuzzolese e la supervisione di Francesca Selva. Seguirà la performance “Rosso ingiustizia” di Ensemble GTS. Cinque pillole di danza contemporanea. Cinque storie che gridano giustizia firmate dal giovane gruppo in formazione con la regia e le corografie di Mauro e Asia Paccariè. Si tratta di incursioni a tema: “Eva e Eva” dedicato a tutte le discriminazioni di genere, “Grido violato” dedicato a Masha e a tutte le donne private della loro libertà, “Il Fattaccio” dedicato a tutte le vittime di violenze familiari, “Il confessionale” dedicato ad Emanuela Orlandi e “Il blasfemo” dedicato ad Ilaria, sorella di Stefano Cucchi. Si conclude così la rassegna diretta da Marcello Valassina e promossa da CON.COR.D.A/Compagnia Francesca Selva ed Istituzione Le Mura, con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e il patrocinio del Comune di Grosseto in programma dal 5 al 7 luglio al Cassero senese di Grosseto che si è aperta con il concerto-spettacolo “Ciampi ve lo faccio vedere io” di uno strepitoso Bobo Rondelli in versione duo con un live voce/chitarra e pianoforte, accompagnato da Fabio Marchiori al piano.





“Quest’anno il filo rosso della nostra rassegna è stato l’impegno civico su tematiche sociali e la valorizzazione di giovani coreografi. Stiamo già pesando alla prossima edizione che sarà ancora più ricca di ospiti anche perchè possiamo contare sulla collaborazione di Istituzione Le Mura, sul sostegno di Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e sul patrocinio del Comune di Grosseto che ringrazio di cuore” ha dichiarato Marcello Valassina direttore artistico della rassegna.