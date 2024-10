Gran finale a “Piccole Storie Aliene” con “Tavolo per due” e “Pelle”

Nella conferenza danzata, il pubblico potrà dialogare con gli artisti Laura Scudella Valentina Foschi e Luciano Nuzzolese per scoprire il loro lavoro

Grosseto: Due spettacoli da non perdere in programma nella serata conclusiva di “Piccole Storie Aliene”, la rassegna di danza contemporanea diretta da Marcello Valassina, promossa da Con.Cor.D.A./Francesca Selva e realizzata con la collaborazione di Istituzione Le Mura di Grosseto e il Comune di Grosseto, il patrocinio del Ministero della Cultura e il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze.

Sabato 26 ottobre alle 19.00 nella Sala Eden di Grosseto (Baluardo Garibaldi) con la formula originale della conferenza danzata - che prevede talk con gli artisti e prova aperta con a seguire aperitivo - andranno in scena “Tavolo per due” di Laura Scudella e Marco Sforzi e “Pelle” di Valentina Foschi e Luciano Nuzzolese. Il pubblico potrà dialogare con gli artisti e conoscere più da vicino il loro lavoro.





Per Laura Scudella e e Marco Sforzi abitare gli spazi ci restituisce il senso dei luoghi, ci permette di viaggiare da fermi, ritrovare luoghi della memoria trasformandoli in luoghi condivisibili dove tutto può cambiare. Siamo i luoghi in cui siamo nati, siamo i luoghi che abbiamo abitato o da cui siamo fuggiti.. Andare via, andare verso, un moto ancestrale che abita tanto i luoghi quanto le relazioni. Ed è proprio attraverso la pratica dell’abitare i luoghi che in “Tavolo per due” si parla delle relazioni tra esseri umani in cui si scopre anche la dimensione dell’attesa, del vuoto e del pieno, dello stupore, dell’amore, della vita.

“Pelle” di Valentina Foschi e Luciano Nuzzolese, invece, è la riscrittura in danza di una delle storie narrate più capaci di parlare alla contemporaneità, quella di Salomè. In scena, il corpo dei due danzatori si ritrova protagonista della possessione, della seduzione e di un amore carnale al quale non può sottrarsi. La performance parte dalla pelle come pagina bianca su cui riscrivere una storia millenaria di desiderio e morte.

Ingresso 8 euro. Prenotazione consigliata: WhatsApp 393 3650238 - casseroindanza@gmail.com