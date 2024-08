Gramola (Lega): Interrogazione su abbandono dei rifiuti nel comune

Roccastrada: “L’abbandono dei rifiuti – dichiara Franca Gramola, consigliere di minoranza del gruppo di centrodestra - è una piaga gravissima che affligge il comprensorio di Roccastrada. È frutto di inciviltà, di illegalità e di leggerezza. Ma tutto ciò ha un costo, un costo economico per recuperare i rifiuti e un costo in termini di immagine per chi viene da noi. Certo non è colpa del Sindaco, non è colpa dell’Amministrazione, se qualche incivile abbandona i rifiuti dove capita; ma è altrettanto vero che è responsabilità del Sindaco, e dell’Amministrazione, agire a contrasto di tali eventi. Con l’interrogazione noi vogliamo sapere come e con quali mezzi il nostro Comune voglia combattere questo fenomeno. Per questo ho presentato un’interrogazione a richiesta scritta per capire quanti e quali interventi siano stati effettuati negli anni, quali sono i costi del recupero e, soprattutto, se e in che modo siano state intraprese azioni di sorveglianza e deterrenza nei luoghi di abituale discarica dei rifiuti.”



“Ovviamente – prosegue Gramola – crediamo che, oltre alle azioni di deterrenza, sia necessario capire se le iniziative per il recupero dei rifiuti e degli ingombranti siano sufficienti, ben organizzate e conosciute dai cittadini.”

Gramola quindi conclude: “Spero che la nostra iniziativa sia di stimolo per l’Amministrazione affinché questa aumenti le attenzioni verso questo fenomeno. Mi auguro che aumentino quanto prima le azioni di controllo ma, soprattutto, auspico che siano fatti maggiori sforzi per sensibilizzare i nostri concittadini sulla gravità e la pericolosità di queste pratiche incivili. In ogni caso dobbiamo eliminare questo problema, ne va della nostra immagine e della nostra salute e soprattutto non è giusto che l'onesto cittadino debba pagare anche per chi non rispetta le regole: “CHI SBAGLIA PAGA”.”