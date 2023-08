Gradito ritorno per Nuova Grosseto Barbanella: accordo raggiunto con Matteo Cosimi

Grosseto: Nero su bianco, adesso è tutto fatto per il ritorno di Matteo Cosimi alla Nuova Grosseto Barbanella. La società di via Australia ha raggiunto l’accordo con il centrocampista offensivo che, per qualità tecniche, consente alla squadra allenata da Alessandro Romagnoli di avere a disposizione un giocatore di categoria superiore.

Matteo Cosimi, classe 1987, è pronto per una nuova avventura calcistica: «Ho scelto questa squadra perché per me rappresenta la chiusura di un cerchio – dice Cosimi – da qui tutto è iniziato quando ho mosso i primi passi calcistici nella scuola calcio. Ricordo quando al campo sportivo era mio padre, che adesso non c’è più, ad accompagnarmi. Quindi per me questa è stata soprattutto una scelta di cuore».

Cosimi adesso è tornato a casa ed è pronto a dare una giusta spinta alla prima squadra: «Non mi piace fissare obiettivi prima di scendere in campo – aggiunge il nuovo acquisto – per questo mi limito a dire che cercheremo di fare un buon campionato. Dal mio punto di vista la Nuova Grosseto Barbanella dovrebbe disputare almeno il campionato di prima categoria, vedremo in futuro cosa accadrà. Per quanto mi riguarda sono a disposizione dell’allenatore e della società, pronto a dare il mio contributo a tutto l’ambiente, perché per me la Nuova Grosseto Barbanella è prima di tutto una famiglia».

In carriera Cosimi ha vestito le maglie di Massetana, Gavorrano, Albinia, Batignano, Roselle, Grosseto (dove è stato anche capitano), Poggibonsi, San Donato, Scarlino, Belvedere, Fonteblanda e Sant’Andrea, giocando anche in serie D. Un vero e proprio colpo di mercato per la Nuova Grosseto Barbanella del presidente Domenico Lanzano che si prepara ad affrontare il campionato di seconda categoria.

«Ci fa piacere aver raggiunto l’accordo con Matteo Cosimi – spiega Lanzano – perché è un giocatore dalle qualità indiscusse. Oltre alle doti tecniche che tutti conoscono, puntiamo anche sulla sua esperienza per avere un contributo significativo all’interno dello spogliatoio». L’accordo tra la Nuova Grosseto Barbabnella e Matteo Cosimi non si limiterà solo alla prima squadra. Al giocatore, infatti, è stata data l’opportunità di seguire i giovani della scuola calcio e di fare così un’esperienza parallela da istruttore all’interno di uno dei settori giovani più importanti della provincia di Grosseto.