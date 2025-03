Gradimento taxi. Le indagini pilotate dei taxisti….

Nove italiani su dieci soddisfatti, e tempi di attesa medi di 6 minuti per l’85,1% dell’utenza. Eccellente la città di Firenze dove questi tempi sono per il 90,2% (1). Altrettanta soddisfazione per prezzi e servizio in generale.

Siamo contenti per i taxisti e per l’utenza, ma abbiamo un particolare da rilevare: il rapporto è stato fatto durante il mese di gennaio 2025, notoriamente il mese in cui l’uso dei taxi è molto basso, ché, specialmente in città a grande flusso turistico (come Firenze, che viene portata come esempio di efficienza e soddisfazione) è proprio al lumicino.

Ci piace che vengono fatte queste indagini, ma sarebbe meglio che si considerassero periodi diversi o più ampi, ché considerare solo il mese di gennaio… ci fa venire qualche dubbio sulla volontà di chi ha commissionato l’indagine per indirizzare verso certi risultati.

Indagine, quindi, che nulla toglie al fatto che l’offerta dei taxi è bassa rispetto alla domanda e che i titolari di licenze fanno di tutto per impedire che sul mercato ci sia più concorrenza e meno rendita di posizione della loro corporazione.

