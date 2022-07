Governo, Scaramelli (IV): "Draghi resti a Palazzo Chigi"

Firenze: "Il presidente deve restare a Palazzo Chigi, serve un Draghi Bis libero da condizionamenti per affrontare in maniera seria le questioni improcastinabili: dall'inflazione alla pandemia, dalla crisi energetica alla siccità. Per non parlare della crisi geopolitica che vede l'Europa in mezzo a una guerra. A chiederlo non siamo solo noi di Italia Viva ma le tante cittadine e i tanti cittadini toscani che in questi giorni stanno sottoscrivendo l'appello che abbiamo lanciato a sostegno di Draghi.

La petizione “Draghi resti a Palazzo Chigi” sta riscontrando la partecipazione di quella società civile tante volte citata, ma troppo poco ascoltata". A dirlo Stefano Scaramelli, capogruppo di Italia Viva in Consiglio regionale della Toscana, sulla crisi di governo.