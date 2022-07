Governo: Mazzetti (FI) anima del Centrodestra, fedeli e grati a Berlusconi

Roma: "Sempre dispiaciuta quando qualcuno esce, a maggior ragione quando esce qualcuno con cui si è collaborato, con lealtà e concretezza, per i cittadini. Voglio, però, fin da subito, sgombrare il campo da ogni tipo di supposizione o ambiguità. Sono forzista da sempre, dal 2004, da quando ero una militante azzurra, sarò sempre e solo di Forza Italia, coerentemente perno e anima del Centrodestra, la casa che Berlusconi ha creato per tutti gli italiani come noi.

Ho sostenuto e contribuito al governo, anche con tante difficoltà ma sempre con un obiettivo, il bene comune, ma venute a mancare le condizioni per proseguire, Forza Italia ha compiuto una scelta difficile ma necessaria, che condivido, perché è meglio dare la parola agli italiani che andare avanti con accordi alla meno, a discapito degli italiani. È bene che il popolo e i territori si esprimano e che la politica e il processo democratico tornino centrali. Il nostro leader è uno solo, Silvio Berlusconi, la sua lungimiranza è la nostra stella polare, posso e possiamo solo essergli grati. Io sono fedele a Forza Italia e a Silvio Berlusconi". Lo afferma in una nota Erica Mazzetti, Deputata FI.