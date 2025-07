Governance poll Sole 24 Ore: il commento di Vivarelli Colonna

Grosseto: “A distanza di ormai quasi nove anni dalla mia prima elezione riscuoto ancora un consenso elevatissimo. La consueta classifica emersa sul Sole 24 Ore e stilata dalla Noto sondaggi riporta un gradimento per la mia persona che arriva al 53%, ovvero appena mezzo punto in meno rispetto all’anno scorso e quindi di fatto stabile. Ricordo che per vincere le elezioni occorre avere il 50 per cento più un voto degli aventi diritto.

Ergo a oggi, almeno a vedere il sondaggio proposto, ci fosse la possibilità del terzo mandato sarei rieletto con assoluta tranquillità sindaco del capoluogo. Sono lieto dunque di questo risultato, ma non intendo cullarmi sugli allori: proseguirò a lavorare con determinazione, assieme a tutta la mia squadra di governo, nell’esclusivo interesse dei grossetani”. Così il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna.