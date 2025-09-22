Gorni e Spadini vincono la regata nazionale RS500 di Colico

Si è concluso a Colico il circuito nazionale della classe RS500, con l’ultima tappa valida per la stagione 2025. Un evento di grande partecipazione e livello tecnico che ha confermato la crescita della flotta italiana e l’alto valore agonistico della classe.

Follonica: A distinguersi ancora una volta sono stati gli equipaggi della Lega Navale Italiana di Follonica, con il successo di Matteo Gorni e Raffaello Spadini, che hanno dominato la regata nazionale.

Per i due atleti follonichesi si chiude così una stagione memorabile, caratterizzata da risultati costanti e prestigiosi che hanno portato la squadra RS500 della sezione a primeggiare a livello nazionale.

Un’annata da incorniciare non solo per Gorni e Spadini, ma per tutta la squadra RS500 LNI Follonica, che continua a crescere e a confermarsi tra i punti di riferimento della vela giovanile e non solo.

Con la regata di Colico cala il sipario sulla stagione 2025 della classe RS500: per la LNI Follonica un bilancio straordinario che lascia ben sperare per il futuro.











