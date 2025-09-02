Gori (M5S): "Flussi migratori sono inevitabili, ignoranza incompetenza e disorganizzazione no"

Grosseto: "L’aggressione avvenuta in via Roma a Grosseto non è soltanto un episodio di cronaca, ma un segnale di una crisi profonda nella gestione della sicurezza e nella tutela della nostra comunità. Grosseto ha costruito nei decenni un equilibrio fatto di diritti, stabilità e coesione sociale; oggi lo guardiamo impotenti mentre ciò che si era conquistato dal dopoguerra ad oggi rischia di essere compromesso.

È un processo quasi irreversibile: non abbiamo più la forza giovane per invertire la rotta e non siamo stati in grado di garantire un futuro solido ai nostri ragazzi, inseguendo modelli fasulli che hanno eroso radici e senso di comunità. Parallelamente, il territorio stesso sta vivendo un’altra forma di perdita di identità. L’imprenditoria locale, concentrata quasi esclusivamente sull’edilizia, non ha saputo cogliere le reali potenzialità del territorio e si è fatta superare da soggetti provenienti da altre province; se si va in collina, tra vigne, cantine e agriturismi di lusso, si trova tutto, tranne che i Grossetani. Questo fenomeno mostra come il senso di comunità sia ormai ridotto a zero e come, sotto vari aspetti, ci siamo trovati svantaggiati su tutti i fronti, perdendo progressivamente legami, radici e partecipazione attiva.

In questo contesto, diventa imprescindibile introdurre percorsi chiari e rigorosi di integrazione per chi arriva in città, basati su una vera e propria “patente di residenza”. Chi sceglie di vivere qui deve conoscere a fondo le leggi e le istituzioni italiane ed europee, comprendere i codici culturali, sociali ed etici della nostra società e rispettarne i principi fondamentali. Non si tratta di erigere barriere, ma di garantire un patto di cittadinanza fondato su diritti e doveri, affinché la sicurezza e la qualità della vita possano essere assicurate a tutti.

Un ruolo concreto e positivo in questo percorso può essere svolto dalle associazioni locali, spesso legate alla Chiesa, che già operano come punti di riferimento per l’integrazione, la scolarizzazione e l’inserimento lavorativo. Esperienze come quella di Treviso, dove volontari coordinano corsi di lingua, trovano alloggio e supportano l’inserimento lavorativo dei nuovi arrivati, dimostrano che l’accoglienza organizzata e guidata da comunità locali può trasformarsi in integrazione reale e funzionale.

Esperienze consolidate in Paesi come il Canada e la Svizzera dimostrano inoltre che la cittadinanza deve essere meritata attraverso la comprensione dei valori e delle regole fondamentali della società ospitante. In Italia esistono strumenti normativi per attuare questo modello, ma serve il coraggio civico e istituzionale per applicarlo, e solo così la sicurezza può diventare certezza e non una speranza.

Il futuro della nostra città, tuttavia, non può limitarsi a misure simboliche come insegnare la lingua o fornire una casa: occorre far ritrovare a chi arriva un vero posto nella comunità, con opportunità di lavoro, relazioni sociali e senso di appartenenza. Accoglienza e conoscenza sono le basi fondamentali per evitare che le persone vengano isolate e cadano in percorsi di devianza o marginalità, simili a quelli che storicamente hanno alimentato fenomeni criminali in altre parti del Paese. Solo garantendo un’integrazione concreta e partecipata sarà possibile vivere insieme in modo pacifico e sicuro, costruendo una convivenza reale e armoniosa.

Per ridare futuro a Grosseto, non possiamo delegare: è necessaria una grande mobilitazione civica, indipendente da logiche di partito e da condizionamenti ideologici, capace di riprendere in mano il destino della città. Solo così sarà possibile ricostruire il senso di comunità, proteggere la nostra identità e garantire un modello di vita sicuro, partecipato e sostenibile per le prossime generazioni", conclude Giacomo Gori.



