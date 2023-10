Gol, spettacolo ed emozioni al Capannino per il Follonica Hockey

Follonica: Gol, spettacolo ed emozioni al Capannino, il Follonica Hockey riesce a mantenere l'imbattibilità limitando e contenendo i campioni d'Italia del Trissino, anche quest'anno superfavoriti per lo scudetto. La squadra di Silva è protagonista di un primo tempo magistrale e in cattedra, ha subito poi il maggior valore tecnico degli avversari, fermandoli però nel tentativo di sorpasso ed anzi avendo le occasioni per il risultato pieno. Doppio vantaggio azzurro nel primo tempo con Davide e Francesco Banini, nella ripresa Zampoli salva più volte gli ospiti che pareggiano con la doppietta di Cocco.

Tirrenici comunque da applausi e in veste di candidati a protagonisti della stagione.

In classifica Trissino e Follonica sono momentaneamente in testa, aspettando il risultato di Hockey Forte a Vercelli.

Stasera, sempre al Capannino, alle 18.00 sarà di scena la Coppia Italia A2, Iren Follonica contro Campolongo Hospital Salerno.