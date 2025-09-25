Global Sumud Flotilla, la testimonianza di Scotto (Pd): “Bombe sonore e petardi, se temono 40 barche a vela vuol dire che siamo nel giusto”

Il deputato Pd in collegamento con Serena Spinelli dalla nave Karma diretta a Gaza con aiuti umanitari

Firenze: “Stanotte ci sono stati attacchi di droni con bombe sonore e petardi contro alcune imbarcazioni della Flottilla. Li abbiamo visti a pochi metri da noi. La nostra nave non è stata colpita, ma la tensione resta altissima. Pensavamo a uno scherzo quando via radio hanno diffuso la canzone Dancing Queen, ma era il segnale che avrebbero attaccato”.

A raccontarlo è Arturo Scotto, deputato del Partito Democratico, in collegamento, ieri, dalla nave Karma della Global Sumud Flotilla. Il collegamento, trasmesso in diretta sulla pagina Facebook di Serena Spinelli, assessora regionale al welfare della Toscana e candidata capolista Pd nel collegio di Firenze 2 per le elezioni regionali toscane del 12 e 13 ottobre, ha dato voce alla missione pacifica diretta verso la Striscia di Gaza con aiuti umanitari.

“Siamo consapevoli che qualcuno vuole fermarci ben prima di Gaza - ha detto Scotto - ma riteniamo fondamentale che questa missione riesca: portiamo con noi medicine, alimenti e perfino giocattoli. Se una potenza come Israele teme quaranta barche a vela, significa che questa iniziativa ha un valore politico e simbolico enorme”.

“Questo collegamento è un modo per dire che non lasciamo sole e soli chi sta rischiando in prima persona per portare aiuti umanitari alla popolazione di Gaza, intrappolata da anni in condizioni drammatiche – ha detto Serena Spinelli –. Ringraziamo davvero chi ha scelto di mettersi in mare con coraggio. È una delle facce più belle del nostro Paese. Ci auguriamo che l’Italia faccia sentire la propria voce e che il silenzio delle istituzioni finisca: non si può restare indifferenti davanti a una tragedia umanitaria che ha i contorni di un genocidio”.



