Gli under 15 del C.P. Grosseto vincono il Memorial Benocci di Siena

Inizio con il botto per la stagione delle giovanili del Circolo Pattinatori

Grosseto: I ragazzi della formazione under 15, guidati da Emilio Minchella, si sono aggiudicati il 2° torneo città di Siena-Memorial Luca Benocci, alla pista Engels Lambardi di Siena, con un cammino perfetto. I giovani biancorossi hanno trovato sulla loro strada Siena, Hockey Viareggio, Pordenone e Prato, battute nel girone eliminatorio, prima del successo in finale per 12-3 con l’Hockey Viareggio. Alessio Tonini è stato nominato miglior giocatore competitivo.

La rosa del C.P. Grosseto: portieri Andrea Conti e Marco Mori; gli esterni Elias Bordan, Leonardo Boni, Gabriele Denaro, Gabriele Sorbo, Gregorio Sensi, Edward Convertini Mann, Niccolò Amerighi, Alessio Tonini, Tommaso Spinosa e Alessandro Marinoni.

Le due girls del Circolo Pattinatori, Alice Sorbo e Viola Ugas hanno invece iniziato la loro avventura in prestito alla squadra femminile del Follonica Hockey vincendo la prima edizione della Next Generation Cup-Memorial Stefano Dal Lago e Pier Carlo Ferrari, riservato alla categoria under 13, sulla pista di Novara.



