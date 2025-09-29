Gli under 15 del C.P. Grosseto vincono il Memorial Benocci di Siena

Ginocchio e arti inferiori, a Massa Marittima nasce la specialistica ortopedica
Grosseto: I ragazzi della formazione under 15, guidati da Emilio Minchella, si sono aggiudicati il 2° torneo città di Siena-Memorial Luca Benocci, alla pista Engels Lambardi di Siena, con un cammino perfetto. I giovani biancorossi hanno trovato sulla loro strada Siena, Hockey Viareggio, Pordenone e Prato, battute nel girone eliminatorio, prima del successo in finale per 12-3 con l’Hockey Viareggio. Alessio Tonini è stato nominato miglior giocatore competitivo.
La rosa del C.P. Grosseto: portieri Andrea Conti e Marco Mori; gli esterni Elias Bordan, Leonardo Boni, Gabriele Denaro, Gabriele Sorbo, Gregorio Sensi, Edward Convertini Mann, Niccolò Amerighi, Alessio Tonini, Tommaso Spinosa e Alessandro Marinoni.
Le due girls del Circolo Pattinatori, Alice Sorbo e Viola Ugas hanno invece iniziato la loro avventura in prestito alla squadra femminile del Follonica Hockey vincendo la prima edizione della Next Generation Cup-Memorial Stefano Dal Lago e Pier Carlo Ferrari, riservato alla categoria under 13, sulla pista di Novara.