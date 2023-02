Gli studenti del Polo Bianciardi ricordano le vittime delle deportazioni

In occasione del Giornata della Memoria, visita alle pietre d’inciampo e dibattito in classe.



Grosseto: Il 27 gennaio, in occasione della Giornata della Memoria, gli studenti della classe 4A Web Community Manager del Polo Bianciardi, accompagnati dalla professoressa Filippini, hanno visitato le pietre d’inciampo installate davanti alla casa comunale, commemorative della deportazione e della morte nei campi di concentramento di tre cittadini grossetani. L’iniziativa, promossa da ANPI, si è svolta alla presenza delle autorità cittadine, delle forze dell’ordine e del Prefetto di Grosseto, Paola Berardino.

Successivamente, gli studenti si sono confrontati in classe nel corso di un dibattito aperto sulla Shoah e sui delitti di opinione alla presenza dalla professoressa Nappi, e hanno avuto quindi l’occasione di ricordare gli orrori dell’olocausto, di riflettere sulla banalità del male e sull’incapacità dell’uomo di trarre insegnamento dalle tragedie del passato, come purtroppo dimostrato dall’infuriare, oggi, di nuovi conflitti nel cuore dell’Europa e nel mondo.





«Il nostro passato è come un macigno che ci opprime. Per liberarci da tale peso, bisogna ricordare, ricordare per non dimenticare e cercare, attraverso la memoria, di migliorare la nostra società». Queste le parole della professoressa Nappi, che ha moderato il dibattito inserito all’interno del progetto Paths.

La scuola si conferma un fondamentale luogo di riflessione e di confronto su tematiche come quelle legate alla memoria delle vittime della Shoah e di quanti hanno speso la loro vita per difendere diritti e libertà di parola, in quanto i ragazzi, facendo oggi tesoro di quanto appreso, potranno impegnarsi domani, ognuno in modo diverso, a far si che non si commettano gli stessi errori.