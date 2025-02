Gli studenti del Polo Bianciardi creano il nuovo logo del Bsc Grosseto

A inizio marzo la presentazione ufficiale e il premio al vincitore

Grosseto: Saranno gli studenti dell’Istituto Bianciardi di Grosseto, indirizzo Tecnico grafica e comunicazione, a creare il nuovo logo del Bsc Grosseto. Una conferma, se mai ce ne fosse bisogno, di quanto la società biancorossa è parte del territorio e appartiene alla città. Il progetto, che si inserisce nel percorso formativo degli studenti, come una delle tante commissioni reali che caratterizzano l'indirizzo, vedrà impegnate le classi quarte e quinte fino a fine febbraio nella creazione di proposte grafiche, sotto la guida dei docenti, per dare vita a quello che sarà poi a tutti gli effetti il nuovo logo identitario della società.

“Abbiamo voluto dare fiducia ai ragazzi perché – ha spiegato Antonio Pugliese, presidente del Bsc Grosseto – rappresentano non solo il nostro futuro ma anche l’appartenenza a una maglia che da sempre rappresenta i colori della nostra città in giro per l’Italia. Voglio ringraziare già da adesso il dirigente scolastico D’Aquino e gli insegnanti, che hanno dato da subito la loro disponibilità al progetto, e tutti i ragazzi che vorranno mettersi in gioco e condividere questo percorso”.

Gli insegnanti selezioneranno le cinque migliori proposte realizzate dagli studenti entro il 3 marzo 2025. A quel punto sarà la giuria interna del Bsc Grosseto a scegliere, tra le proposte, il logo che diventerà ufficialmente la nuova immagine della società. A inizio marzo, poi, il logo scelto sarà presentato ufficialmente alla cittadinanza e allo studente che sarà selezionato e che vincerà il contest andrà un buono Amazon del valore di trecento euro.