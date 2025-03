Gli studenti del “Manetti-Porciatti” in visita al cantiere dell’ex Garibaldi

Proseguono i lavori di riqualificazione, restauro e valorizzazione dell’ex Garibaldi, lo storico edificio pubblico di via Mameli, alle porte del centro cittadino.

Grosseto: Un cantiere che ha aperto le porte agli studenti della classe V A Costruzioni, ambiente e territorio del Polo tecnologico “Manetti-Porciatti” di Grosseto, protagonisti di una visita guidata organizzata in collaborazione con la Scuola Edile Grossetana, amministrata da Ance Grosseto e dai sindacati di categoria del settore delle costruzioni, insieme con i progettisti e ai responsabili dell’impresa edile “Antonio Lauria”, aggiudicataria dell’appalto.

L’edificio è destinato a diventare la futura “Casa della musica”, con un’arena per concerti e nuovi spazi dedicati alla cultura. Un progetto importante, che ha offerto agli studenti un’occasione concreta per confrontarsi direttamente con la realtà operativa del settore delle costruzioni. Accompagnati dalle docenti Chiara Braconi, insegnante di Gestione del Cantiere, e Lucia Corrieri, i ragazzi hanno potuto osservare da vicino le fasi dei lavori in corso, guidati dai tecnici e dagli operatori che hanno illustrato nel dettaglio gli interventi già realizzati e quelli ancora da completare.

«La Scuola Edile Grossetana è sempre disponibile a collaborare con gli istituti scolastici per organizzare momenti formativi di questo tipo – hanno dichiarato il presidente Antonio Lauria e il direttore Giuseppe Biagioli –. Si tratta di esperienze fondamentali, perché permettono agli studenti di mettere in relazione la teoria appresa in aula con le dinamiche reali del cantiere. Inoltre, rappresentano un’importante occasione per far conoscere le opportunità formative post-diploma offerte dal nostro ente, che spesso si traducono in un inserimento diretto nel mondo del lavoro».

Nel corso della visita, gli studenti hanno avuto modo di approfondire gli aspetti tecnici degli interventi in atto. All’esterno dell’edificio sono già stati completati la demolizione della vecchia copertura, il restauro della struttura in legno, il rifacimento degli intonaci, il restauro conservativo con la sostituzione delle parti deteriorate, il recupero degli ornamenti e dei decori della facciata – mantenendo i colori originari – e l’installazione della struttura in acciaio destinata al palco. All’interno, invece, sono già stati eseguiti la demolizione delle murature e dei solai, la posa dei nuovi intonaci e la sostituzione di infissi e architravi. Nei prossimi mesi saranno completati il montaggio dei pavimenti, la ristrutturazione della scala principale, il restauro dei portoni in legno e le tinteggiature. Proseguono, inoltre, i lavori per il montaggio dell’ascensore e il rivestimento del palco. Un’occasione preziosa per gli studenti, che hanno potuto toccare con mano il futuro del settore edile, in un contesto concreto e stimolante, a diretto contatto con i professionisti del settore.