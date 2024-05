Gli studenti del Liceo Artistico del Polo ”L. Bianciardi” per un progetto di futuro prossimo

Grosseto: Si terrà a Grosseto il 10 maggio 2024, presso il Polo Culturale Le Clarisse e il MAAM (Museo Archeologico e d’Arte della Maremma ), L.A. FIERA, la giornata organizzata dal Liceo Artistico dell’Istituto d’Istruzione Superiore Polo “L. Bianciardi”, dedicata al Progetto nazionale "Abitare il paese. La cultura della domanda. Attivare comunità educanti: nuove generazioni, partecipazione, città".

Dalle ore 10.00, presso la Sala Conferenze del Polo Culturale Le Clarisse, avrà luogo la conferenza-dibattito sul tema della rigenerazione urbana.

Introdurrà la giornata l’architetto Stefano Giommoni, Presidente dell’Ordine degli Architetti-PianificatoriPaesaggisti di Grosseto, cui seguiranno gli interventi dell’assessore ai Lavori pubblici architetto Riccardo Ginanneschi, che parlerà de La rigenerazione urbana a Grosseto, dell’architetta Barbara Catalani, che illustrerà Next Ilva – cultura comunità lavoro. Un nuovo distretto per una nuova città e della classe VA, indirizzo Architettura e ambiente del Liceo Artistico, che presenterà le proprie progettazioni di rigenerazione urbana a Grosseto.

Dalle 12.30 l’iniziativa si sposterà al Museo Archeologico e d’Arte della Maremma, dove saranno esposti gli elaborati degli studenti del Liceo Artistico, indirizzo Architettura e ambiente del Polo Bianciardi, insieme ai lavori di oreficeria e ceramica raku delle classi IV B, IV C, VB e VC dell’indirizzo Arti figurative. Sarà possibile visitare l’esposizione fino a domenica 12 maggio.

L’evento restituisce alla Città di Grosseto il lavoro, le elaborazioni e le riflessioni che gli studenti hanno portato avanti durante l’a.s. 2023/24 in merito agli ampi temi della progettazione architettonica sostenibile, della rigenerazione urbana, della creazione di comunità educanti. Il Progetto, presentato dal C.N.A.P.P.CConsiglio Nazionale Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori e Fondazione Reggio Children, mette al centro i partecipanti a partire dall’individuazione del “senso della città” fino alla elaborazione della “città del futuro”. A questa sfida hanno risposto gli studenti della VA del Liceo Artistico, progettando un nuovo percorso di rigenerazione urbana per la Città di Grosseto nell’ambito del PCTO-Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento, guidati dai docenti e in collaborazione con l’Ordine degli Architetti Provinciale di Grosseto.

Questa esperienza ha riunito molteplici competenze interdisciplinari, professionali e educanti, una rete sinergica di realtà operanti sia a livello nazionale, sia territoriale che si è estesa, per preparazione e organizzazione dell’evento, alla Società Cooperativa PromoCultura, al MAAM – Museo Archeologico e d’Arte della Maremma e al Polo Culturale Le Clarisse.

L’evento sarà anche l’occasione per presentare il nuovo progetto di rigenerazione urbana attraverso la cultura intitolato “Mano Mano Piazza”, in programma per il prossimo anno scolastico e finanziato nell’ambito del bando Partecipazione Culturale dell’Ente Cassa di Risparmio di Firenze, che vede come partner la Fondazione Grosseto Cultura e il Museo Archeologico e d’Arte della Maremma, oltre a numerosi enti del territorio.

Il progetto avrà fra i suoi obiettivi la valorizzazione di alcune aree periferiche, attraverso iniziative culturali elaborate con il coinvolgimento delle scuole tramite PCTO e percorsi educativi differenziati per la scuola primaria a secondaria di primo grado.