Gli studenti del Fossombroni visitano il centro olimpico di Formia

Grosseto: Uno stage formativo tecnico-sportivo presso il centro di preparazione olimpica di Formia. L’uscita didattica che ha riguardato gli studenti dell’indirizzo sportivo del Fossombroni, fa parte del percorso di preparazione che l’istituto superiore di via Sicilia sta mettendo in atto ormai da più di un decennio. Gli studenti, accompagnati dagli insegnanti Silvia Madioni, Mirco Pierattoni e Stefano Rosini, sono stati ospitati dalla struttura che, a livello sportivo, rappresenta un’eccellenza per il nostro Paese.

Per i ragazzi è stato entusiasmante vivere il luogo dove i più grandi campioni olimpici, tra i quali Pietro Mennea, oro olimpico a Mosca nei 200 mt. piani, hanno gettato le basi dei loro successi sportivi. Il centro olimpico di Formia è un complesso sportivo dotato di strutture all’aperto e indoor, dove si possono praticare oltre 20 discipline sportive e ospita atleti di alto livello che si allenano per preparare le loro competizioni. Durante la permanenza gli studenti hanno vissuto momenti di condivisione all’interno delle strutture sportive come la palestra indoor per la velocità, ginnastica artistica, beach arena, tennis, calcio, salto con l’asta. Hanno visitato gli impianti multifunzionali, il centro medico riabilitativo, l’aula magna ove sono stati affrontati argomenti inerenti alla storia dell’atletica attraverso video storici e sono illustrate le potenzialità del centro sportivo che ogni anno da ospita numerosi campioni del mondo dell’atletica.

Per gli studenti dell’indirizzo sportivo del Fossombroni, lo stage al centro olimpico di Formia rappresenta una tappa annuale, un momento in cui poter arricchire il proprio bagaglio culturale a livello didattico e di esperienze.