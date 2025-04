Gli stati generali dell’informazione in Toscana, Giani: “Sostenere l’informazione è far crescere le comunità”

Firenze: Una giornata sotto l’egida del Corecom per fare il punto sul sistema dell’informazione in Toscana, con le istituzioni, i rappresentanti degli operatori e gli esperti di IRPET che hanno presentato l’analisi sull’evoluzione del comparto nella nostra regione, per approfondirne i meccanismi economici di creazione del valore e di sviluppo dell’occupazione .

“Ringrazio il Corecom e ringrazio tutti i protagonisti di questa giornata che è davvero molto importante e che diventerà un appuntamento a cadenza annuale per vedere come si evolve il mondo dell’informazione nel suo complesso nella nostra regione- ha detto il presidente Giani- Un’informazione plurale e capillare sul territorio rappresenta un valore pubblico ed è indice di vitalità in una comunità. I dati evidenziano tra luci e ombre una repentina evoluzione e delle potenzialità ancora non pienamente espresse da questo settore cruciale. In Toscana il rapporto del mondo dell’informazione con le istituzioni mi sembra sereno e costruttivo, da qui è necessario partire per progettare azioni di sostegno, in un panorama che cambia ogni giorno.

Il contributo pubblico dal punto di vista regionale è cresciuto significativamente in questi ultimi anni- ha detto sempre Giani, che si è detto favorevole all’ipotesi di lavorare per creare un sistema su base regionale dell’emittenza locale, con contratti di servizio sulla scorta di quanto già avviene nel rapporto che lega lo Stato centrale alla Rai- Sono orgoglioso del nostro sistema radiotelevisivo toscano formato da soggetti che a livello locale sono cresciuti in qualità e in investimenti. Nel momento in cui legiferassimo in questo senso sarei apertissimo a contratti di servizio, che gestiti in modo equilibrato senza favorire nessuno, potrebbero dare ancora più sostegno a tutto il settore”, ha concluso Giani.

Secondo il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo intervenuto in videoconferenza:“È un momento di confronto prezioso per l’intero ecosistema dell’informazione nella nostra regione. Il rapporto dell’Irpet si rivela strumento fondamentale per le scelte politiche che andremo a prendere nei prossimi mesi”, sottolinea il presidente Mazzeo. La fotografia consegnata dal rapporto mostra “un settore in profonda trasformazione, dall’editoria agli strumenti e gli spazi di comunicazione a disposizione dei cittadini. Avere un’informazione locale libera, ma anche in grado di garantire informazione di qualità è fondamentale. In questi anni abbiamo continuato a sostenere soprattutto le emittenti televisive locali, per assicurare. Siamo di fronte a cambiamenti epocali, a fronte dei quali dobbiamo porci domande profonde. Serve una visione condivisa per il futuro dell’informazione nella nostra regione. Ritengo fondamentale – ha concluso Mazzeo – continuare a garantire condizioni di lavoro dignitose, tutelare l’autonomia dei professionisti dell’informazione, sostenere l’innovazione tecnologica. Per fare tutto questo, servono ingenti finanziamenti pubblici, che hanno bisogno di regole chiare. Grazie al Corecom per la qualità del lavoro che svolge”.

Secondo il commissario Agcom Antonello Giacomelli anche lui in videoconferenza: “Dal rapporto Irpet emergono potenzialità ma anche debolezze del settore, che devono essere superate con strumenti attutati anche dal governo regionale, che non siano solo sussidi.

Suggerisco che la Conferenza delle regioni, so quanto il presidente Giani e la sua giunta abbiano a cuore questo tema e quanti interventi abbiamo messo in cantiere, proponga allo Stato un accordo per una sorta di industria 4.0 rivolta al comparto dell’emittenza locale- ha detto ancora Giacomelli- Aiuterebbe tutte le emittenti, con un contributo attivo e trasparente dello Stato, a realizzare il necessario processo di innovazione tecnologica”.

“La Toscana ha sempre giocato un ruolo centrale nella storia dell'informazione italiana, ma negli ultimi tempi, come il resto d'Italia, ha anche risentito della crisi dell'editoria, della precarizzazione del lavoro giornalistico, della profonda trasformazione che ha messo in discussione modelli consolidati, aprendo scenari nuovi, spesso incerti- ha detto il presidente del Corecom della Toscana Marco Meacci che ha organizzato la mattinata- Una delle tematiche in primo piano è il ruolo di servizio pubblico svolto dalle emittenti locali, capaci di raccontare e valorizzare le specificità territoriali come nessun attore nazionale o addirittura globale può fare, soprattutto in caso di emergenze o calamità naturali. Occorre favorire strategie orientate alla cooperazione fra soggetti economici locali per creare massa critica e agganciare alcune traiettorie di rilancio e di sviluppo del settore. In questo senso, le istituzioni locali, Regione in primis, possono svolgere un ruolo fondamentale di supporto e garanzia. Il Corecom è a disposizione a fornire informazioni e monitorare lo sviluppo del settore. L’incontro di oggi è un momento per cercare di mettere insieme le questioni principali del sistema dell’informazione, trasmetterle e trasferirle alle istituzioni. L'informazione non è un mondo qualsiasi, ma un bene comune. Credo che sia fondamentale creare un nuovo patto tra istituzioni, media e nuove generazioni, perché il tema della tenuta dell'informazione è fondamentale e vitale per la democrazia” ha concluso Meacci.

“Questo rapporto ci consegna una serie di considerazioni abbastanza pesanti, abbastanza allarmanti e non solo dal punto di vista occupazionale e produttivo, tema che riguarda in primo luogo il sindacato, ma anche dal punto di vista ordinistico, perché riguarda il possibile depauperamento del sistema pluralistico dell’informazione in Toscana- ha detto in videomessaggio il presidente nazionale dell’Ordine dei Giornalsiti Carlo Bartoli- Io credo che da questo punto di vista dobbiamo tutti sforzarci di lavorare per rafforzare il settore: l’Associazione, quindi il sindacato, l’Ordine, sia a livello regionale che nazionale e le istituzioni, perché un sostegno forte e mirato è indispensabile”.

Secondo Sandro Bennucci presidente dell’Associazione Stampa Toscana: “Emerge una situazione poco brillante dell’informazione in Toscana in linea con quanto purtroppo avviene nel panorama nazionale. Come sindacato siamo alle prese con difficoltà enormi per quanto riguarda la carta stampata, con diversi fronti di crisi aperti. Bisogna salvaguardare in tutte le sedi la figura del giornalista e premiare nei bandi pubblici quelle realtà che hanno giornalisti assunti con regolare contratto. Se non c’è informazione di qualità e capillare, fatta da professionisti che rispettano la deontologia è a rischio la tenuta democratica di questo Paese”

Durante la mattinata con un’ampia panoramica sull’ecosistema comunicativo digitale è stata fornita nell’intervento di Francesco Giorgino, giornalista Rai e professore alla Luiss di Comunicazione e Marketing.