Gli Shining Azim in concerto alla fiera di Tarquinia

Sabato 3 maggio, alle 18, all’area eventi della Mostra Mercato delle Macchine Agricole

Tarquinia: Sabato 3 maggio alle 18, l’area eventi della Mostra Mercato delle Macchine Agricole a Tarquinia Lido ospiterà un appuntamento imperdibile per gli amanti della grande musica dal vivo: il concerto degli Shining Azim, storica band del panorama rock progressivo. Nati nel 1993, gli Shining Azim sono una realtà consolidata nel panorama musicale locale e nazionale.

Dopo aver pubblicato un acclamato album nel 2021, la band è attualmente in tour per la promozione del nuovo lavoro discografico in uscita nel 2025. I loro concerti, ricchi di contenuti musicali e visivi, stanno registrando grande successo di pubblico nei teatri e nelle piazze della regione. Il live alla Fiera di Tarquinia sarà un’esperienza unica, caratterizzata da atmosfere floydiane, sonorità avvolgenti e una selezione di brani originali alternati a cover d’autore: dai Pink Floyd a David Bowie, fino ad altre “chicche” per intenditori. Un evento gratuito capace di coniugare qualità musicale, emozione e riflessione. Uno show inedito che arricchisce ulteriormente il programma di questa 76esima edizione della Fiera di Tarquinia lido. Per conoscere il programma completo della fiera è possibile consultare il sito www.fieraditarquinia.it