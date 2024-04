Gli Open day del nido comunale

Scarlino: È tempo di nuove iscrizioni per il nido comunale “L’Albero azzurro”. Per presentare l’attività alle famiglie interessate a far frequentare la scuola ai loro piccoli, sono in programma due Open day nella struttura educativa di via Turati (Scarlino Scalo) con la cooperativa Cuore Liburnia alla quale è affidato il servizio.



Le famiglie avranno modo di conoscere le attività didattiche mercoledì 17 e venerdì 19 aprile dalle 17 alle 18.

Le educatrici aspettano i genitori per una visita durante la quale illustreranno come si svolge la vita al nido comunale, come sono gestiti gli spazi che ospitano i bambini e come vengono organizzate le attività ludico-educative. Per partecipare occorre prenotare al numero 378 3030906.

Le iscrizioni al nuovo anno educativo 2024/25 sono aperte: la scadenza per la presentazione delle domande online è il 15 maggio. Per saperne di più è possibile consultare la pagina “Nido comunale” sul sito del Comune di Scarlino (www.comune.scarlino.gr.it).