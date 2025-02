Gli ITS proiettati verso il futuro: istruzione, formazione e innovazione passano da qui

Grosseto: L’innovazione e le nuove tecnologie fanno ormai parte del quotidiano vivere. Non ne è esente il mondo dell’istruzione che rivolge sempre più l’attenzione verso gli istituti tecnologici superiori. Anche a Grosseto la sfida è ormai partita, con la determinazione di non perdere terreno e di restare sempre al passo con i tempi. Nel convegno di questa mattina, organizzato dall’associazione culturale Anna Magnani, di concerto con l’associazione nazionale presidi della sezione di Grosseto, il tema è stato ribadito con forza, illustrando i percorsi avviati nel nostro territorio e quelli che prossimamente potrebbero vedere nuova luce. Oltre all’istruzione, la formazione e l’innovazione, ne va anche del futuro di tanti studenti che, grazie agli ITS, potranno garantirsi un’apertura immediata sul mondo del lavoro, in ambiti attinenti alle peculiarità del nostro territorio. Per questo il convegno che si è tenuto nella sala Pegaso della Provincia, ha visto un’ampia partecipazione di coloro che sono gli interpreti principali, ovvero gli studenti.

L’evento ha richiamato i ragazzi delle scuole superiori, ma anche quelli delle medie che avranno la possibilità di scegliere percorsi innovativi e diversi in ambito scolastico. Anche il mondo della politica sta sempre più guardando con interesse agli ITS, con l’intento di dare forza e slancio a questo tipo di percorso. La Provincia di Grosseto, che ha ospitato l’evento e che sta sostenendo gli ITS, sta cercando di dare voce al futuro degli istituti tecnologici, come ha precisato nel suo intervento il presidente Francesco Limatola. Durante la mattinata sono intervenuti anche l’assessore comunale Angela Amante e, in video chiamata, il senatore Roberto Berardi. In collegamento da Milano, invece, l’onorevole Valentina Aprea ha dato il suo contributo rispondendo alle numerose domande della platea, interessata e incuriosita dallo slancio che gli istituti tecnologici superiori stanno suscitando.

Attraverso l’esperienza diretta che da anni la vede protagonista sulle tematiche collegate all’innovazione e all’istruzione, Valentina Aprea ha lanciato un messaggio di apertura e di speranze concrete collegate a questa scelta formativa. Informazioni concrete sugli ITS sono state fornite anche da Alessandro Artini, presidente regionale dell’associazione nazionale presidi, che ha illustrato le modalità di accesso ai nuovi percorsi, come il “4+2” che, da riforma, permette agli studenti dei percorsi quadriennali di accedere direttamente ITS Academy, in modo da favorire l’ingresso nel mondo del lavoro. Il tutto è stato riassunto e concretizzato negli interventi di Gloria Lamioni e Francesca Dini, storiche dirigenti scolastiche che con dedizione e lungimiranza stanno seguendo da vicino lo sviluppo degli ITS, ai quali devono essere dati forza e gambe per correre veloci verso il futuro. A tal proposito Lamioni e Dini hanno anticipato la possibilità di un grande successo con un nuovo ITS sul turismo con sede a Grosseto. Il territorio maremmano non può sprecare l’opportunità di restare al passo con l’innovazione, la formazione e l’istruzione, in gioco c’è il futuro occupazionale di tanti giovani studenti.