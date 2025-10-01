“O Spes Mea Cara” - Un pellegrinaggio musicale nella speranza del Giubileo 2025
Gli interventi del Consorzio 6 Toscana Sud continuano in tutta la Maremma
Gli interventi del Consorzio 6 Toscana Sud inseriti nel piano delle attività della bonifica continuano in tutta la Maremma, a partire dalla città di Grosseto e dal resto del territorio comunale.
Grosseto: Cb6 ha eseguito una manutenzione ordinaria sul fosso Savanella, nella zona di Cernaia.
E’ stata rimossa la vegetazione infestante presente in eccesso, per ripristinare il regolare scorrimento delle acque verso valle.
Rispettate le indicazioni della Regione per la tutela dell’ecosistema toscano.